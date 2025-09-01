Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Bruselas prohíbe 23 sustancias usadas en cosméticos por efectos graves para la salud

La Comisión Europea no permitirá desde marzo de 2022 usar productos con probados efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos

Productos de belleza.

Productos de belleza. / Shutterstock

EP

BRUSELAS

La Comisión Europea ha prohibido este viernes el uso en cosméticos de 23 productos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción debido a sus efectos graves y a largo plazo sobre la salud de los seres humanos, ha informado la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario ha precisado que la prohibición será efectiva a partir del 1 de marzo de 2022 y el objetivo es "garantizar que todos los productos cosméticos que los europeos utilizan a diario son seguros sin importar en qué país de la UE han sido vencidos o si son fabricados en la UE o importados".

Bruselas ha consultado al Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS, por sus siglas en inglés) y a "varias partes interesadas" antes de tomar la decisión de decretar la prohibición de esta veintena de sustancias.

La medida adoptada este viernes es la cuarta que restringe o prohíbe el uso de agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción en productos cosméticos y el Ejecutivo comunitario ha destacado que durante los últimos años ha reducido "significativamente" la exposición de los ciudadanos europeos a sustancias perjudiciales para su salud.

La Comisión "evalúa constantemente cómo fortalecer aún más la protección de los consumidores basándose en los avances técnicos y científicos", ha destacado la propia institución.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  2. El hombre más tatuado del mundo cambia su imagen: 'Me sentía un animal de circo
  3. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
  4. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  5. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  6. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  7. Pablo Motos mueve ficha: estas son las dos nuevas incorporaciones de 'El Hormiguero
  8. Pedro Sánchez desafía a Pablo Motos en el regreso de 'El Hormiguero

Un estudio demuestra que los grupos de apoyo para cuidadores de personas con demencia precoz reducen su estrés

Un estudio demuestra que los grupos de apoyo para cuidadores de personas con demencia precoz reducen su estrés

Adiós a la manicura semipermanente que contenga este tóxico: Europa prohíbe su uso por ser cancerígeno

Adiós a la manicura semipermanente que contenga este tóxico: Europa prohíbe su uso por ser cancerígeno

Bruselas prohíbe 23 sustancias usadas en cosméticos por efectos graves para la salud

Bruselas prohíbe 23 sustancias usadas en cosméticos por efectos graves para la salud

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

La Federación ASPAYM insta al Gobierno a reconocer la jubilación anticipada para todas las lesiones medulares

La Federación ASPAYM insta al Gobierno a reconocer la jubilación anticipada para todas las lesiones medulares

Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir

Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir

Última hora de los incendios en España, en directo | Sánchez afirma que la política de prevención de los fuegos "ha sido claramente insuficiente"

Última hora de los incendios en España, en directo | Sánchez afirma que la política de prevención de los fuegos "ha sido claramente insuficiente"

Diez claves para afrontar la vuelta a la rutina sin sucumbir a la ansiedad

Diez claves para afrontar la vuelta a la rutina sin sucumbir a la ansiedad