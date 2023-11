Bruna Biancardi rompe con Neymar tras los casos de infidelidad

La pareja tiene una hija en común que nació el pasado mes de octubre El futbolista del Al-Hilal cuenta con una larga lista de infidelidades

Neymar y Bruna Biancardi llevaban dos años de relación. Parecía que estaban en su mejor momento, ya que hace unos meses anunciaron que iban a ser padres y se mostraron muy ilusionados.

La pequeña nació el pasado mes de octubre, y según ha publicado la modelo en sus redes sociales, es la única razón por la que tiene contacto con el futbolista: "Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo".

La pareja se ha visto marcada por varias idas y venidas a causa de las infidelidades de Neymar. La última de ellas se ha dado a conocer esta misma semana, y es que el futbolista celebró una fiesta en su casa en Río de Janeiro, y según apuntan algunas informaciones, estuvo coqueteando con la actriz Nathália Morais.

No solamente eso, y es que también se ha filtrado una supuesta conversación con la modelo de OnlyFans, Aline Faria. El brasileño le pedía fotos sin ropa, pero ella le dijo que tenía que suscribirse al canal para tener acceso.

Tras las noticias, Bruna Biancardi ha decidido publicar un mensaje en Instagram, aclarando su relación con el delantero del Al-Hilal: "Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie (...) Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias".

Por ahora, Neymar no se ha pronunciado al respecto, pero parece que no va a ser un buen final de año para el brasileño, ya que, además de la ruptura con su pareja, el pasado mes de octubre se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda en un encuentro con la Selección Brasileña, y se perderá lo que resta de temporada.