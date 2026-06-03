SOCIEDAD
Barcelona se prepara para la visita del papa León XIV: cortes masivos, desvíos y metro reforzado
Tres días de restricciones, desvíos y refuerzo masivo del transporte público del 9 al 11 de junio
El Ayuntamiento de Barcelona pide a la ciudadanía que planifique con antelación sus desplazamientos y priorice el transporte público durante la visita del papa León XIV. Las afectaciones serán importantes en Ciutat Vella, el Eixample y Sants‑Montjuïc, con restricciones que empezarán antes del 9 de junio y se alargarán hasta el día 11.
En Ciutat Vella, los entornos de la Catedral y el Palacio Episcopal tendrán restricciones de tráfico y estacionamiento desde el 8 hasta el 11 de junio. En el Raval, las calles alrededor de la iglesia de Sant Agustí y la plaza Gardunya quedarán totalmente cortadas los días 9 y 10, con controles de acceso y prohibición de aparcar motos y bicicletas.
El Eixample será el distrito más afectado, especialmente en la zona de la Sagrada Familia. El 10 de junio y la madrugada del 11 se establecerá un amplio perímetro de seguridad que implicará cortes de circulación y prohibición de estacionar en grandes ejes como la Diagonal y en una extensa red de calles secundarias. La red de autobuses sufrirá desvíos generalizados.
En Montjuïc, la circulación quedará restringida desde el 8 de junio y especialmente el día 9, cuando solo se podrá acceder con acreditación a los entornos del Estadi Olímpic.
Refuerzo del transporte público
El dispositivo municipal se centra en la movilidad sostenible. TMB incrementará entre un 30 y un 50% la oferta de metro el 9 de junio, con más trenes en las líneas que conectan con Montjuïc y un operativo especial en 26 estaciones para gestionar la afluencia.
Habrá un bus lanzadera entre plaza Espanya y el Estadi Olímpic, y el funicular aumentará su frecuencia hasta los cuatro minutos.
Rodalies reforzará personal, señalización y frecuencias, con trenes especiales desde estaciones clave como Aeroport, Sants, plaza Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia.
FGC activará un dispositivo extraordinario en las líneas Llobregat‑Anoia y Vallès, además de reforzar los accesos al Cremallera y el Aéreo de Montserrat.
El 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Familia, el refuerzo será aún mayor: el metro aumentará su oferta hasta un 65%, la línea T4 del Tram prolongará la hora punta hasta las 23 horas y hasta quince líneas de autobús modificarán su recorrido. La estación de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día.
Un operativo de ciudad para tres jornadas clave
La visita coincide con dos hitos: la culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Cerca de 500 agentes de la Guardia Urbana participarán en el dispositivo, centrado en el control de accesos, la regulación del tráfico y la protección de zonas con gran afluencia.
El 9 de junio se celebrarán los primeros actos en la Catedral y Montjuïc; el 10 tendrán lugar los actos centrales en Ciutat Vella y la Sagrada Familia; y el 11 se producirá la salida del pontífice y la desactivación progresiva del dispositivo.
Se aconseja seguir la información actualizada en los canales oficiales y planificar los desplazamientos priorizando el transporte público. La ciudad instalará pantallas en Glòries y Arc de Triomf para seguir los actos en directo, con señal de Betevé.
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