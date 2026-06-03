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Barcelona se prepara para la visita del papa León XIV: cortes masivos, desvíos y metro reforzado

Tres días de restricciones, desvíos y refuerzo masivo del transporte público del 9 al 11 de junio

Barcelona se prepara para la visita del papa León XIV: cortes masivos, desvíos y metro reforzado

Barcelona se prepara para la visita del papa León XIV: cortes masivos, desvíos y metro reforzado / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

El Ayuntamiento de Barcelona pide a la ciudadanía que planifique con antelación sus desplazamientos y priorice el transporte público durante la visita del papa León XIV. Las afectaciones serán importantes en Ciutat Vella, el Eixample y Sants‑Montjuïc, con restricciones que empezarán antes del 9 de junio y se alargarán hasta el día 11.

En Ciutat Vella, los entornos de la Catedral y el Palacio Episcopal tendrán restricciones de tráfico y estacionamiento desde el 8 hasta el 11 de junio. En el Raval, las calles alrededor de la iglesia de Sant Agustí y la plaza Gardunya quedarán totalmente cortadas los días 9 y 10, con controles de acceso y prohibición de aparcar motos y bicicletas.

Afectaciones zona barrio del Raval

Afectaciones zona barrio del Raval / Archivo

El Eixample será el distrito más afectado, especialmente en la zona de la Sagrada Familia. El 10 de junio y la madrugada del 11 se establecerá un amplio perímetro de seguridad que implicará cortes de circulación y prohibición de estacionar en grandes ejes como la Diagonal y en una extensa red de calles secundarias. La red de autobuses sufrirá desvíos generalizados.

Afectaciones Sagrada Familia

Afectaciones Sagrada Familia / Archivo

En Montjuïc, la circulación quedará restringida desde el 8 de junio y especialmente el día 9, cuando solo se podrá acceder con acreditación a los entornos del Estadi Olímpic.

Afectaciones Estadi Olímpic Montaña de Montjuïc

Afectaciones Estadi Olímpic Montaña de Montjuïc / Archivo

Refuerzo del transporte público

El dispositivo municipal se centra en la movilidad sostenible. TMB incrementará entre un 30 y un 50% la oferta de metro el 9 de junio, con más trenes en las líneas que conectan con Montjuïc y un operativo especial en 26 estaciones para gestionar la afluencia.

Habrá un bus lanzadera entre plaza Espanya y el Estadi Olímpic, y el funicular aumentará su frecuencia hasta los cuatro minutos.

Rodalies reforzará personal, señalización y frecuencias, con trenes especiales desde estaciones clave como Aeroport, Sants, plaza Catalunya, Arc de Triomf y Passeig de Gràcia.

FGC activará un dispositivo extraordinario en las líneas Llobregat‑Anoia y Vallès, además de reforzar los accesos al Cremallera y el Aéreo de Montserrat.

El 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Familia, el refuerzo será aún mayor: el metro aumentará su oferta hasta un 65%, la línea T4 del Tram prolongará la hora punta hasta las 23 horas y hasta quince líneas de autobús modificarán su recorrido. La estación de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día.

Sagrada Familia

Sagrada Familia / Archivo

Un operativo de ciudad para tres jornadas clave

La visita coincide con dos hitos: la culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Cerca de 500 agentes de la Guardia Urbana participarán en el dispositivo, centrado en el control de accesos, la regulación del tráfico y la protección de zonas con gran afluencia.

El 9 de junio se celebrarán los primeros actos en la Catedral y Montjuïc; el 10 tendrán lugar los actos centrales en Ciutat Vella y la Sagrada Familia; y el 11 se producirá la salida del pontífice y la desactivación progresiva del dispositivo.

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Se aconseja seguir la información actualizada en los canales oficiales y planificar los desplazamientos priorizando el transporte público. La ciudad instalará pantallas en Glòries y Arc de Triomf para seguir los actos en directo, con señal de Betevé.

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