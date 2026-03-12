La baliza V16, en el punto de mira: el calor extremo destapa un fallo que nadie había querido mencionar

Desde su implantación obligatoria a comienzos de enero, la baliza V16, el dispositivo luminoso que sustituye a los triángulos de emergencia en España, no ha dejado de generar debate.

A las dudas legales ya resueltas por la Comisión Europea se suma ahora una nueva preocupación: su posible mal funcionamiento por temperaturas elevadas.

La alerta la ha lanzado un lector de El Periódico, Jesús Rubiralta, quien advierte de un aspecto que, según él, no se había valorado lo suficiente: el impacto del calor sobre las pilas alcalinas de 9 V que alimentan la mayoría de estos dispositivos.

La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España / Archivo

Riesgo de fallo por calor extremo

Rubiralta recuerda que las pilas alcalinas operan correctamente entre 0 y 50 grados. Por debajo de ese rango pierden capacidad y, por encima, se autodescargan con rapidez.

El problema surge al pensar en un escenario muy habitual en España: un coche cerrado bajo el sol en pleno verano, donde la temperatura interior puede alcanzar fácilmente los 70 grados.

Según su advertencia, cuando un conductor necesite la baliza en esas condiciones, podría encontrarse con que la batería está prácticamente agotada.

La DGT resta importancia

La Dirección General de Tráfico señala que existen más de 200 modelos homologados y que no se puede hablar de un fallo generalizado. Para obtener la homologación, recuerdan, las balizas deben garantizar su funcionamiento entre -10 °C y 50 °C, además de contar con conectividad con la plataforma DGT 3.0 y un grado de protección mínimo IP54 para resistir lluvia y polvo.

La polémica anterior, ya cerrada por Bruselas

Este nuevo debate llega justo después de que la Comisión Europea diera por zanjada la controversia sobre la legalidad de la obligatoriedad de la baliza V16 conectada.

Bruselas concluyó que no vulnera el derecho comunitario, ya que la regulación de estos sistemas no está armonizada a nivel europeo y corresponde a cada Estado miembro fijar sus propias normas de seguridad vial, siempre que se informe adecuadamente a los fabricantes de los requisitos técnicos.