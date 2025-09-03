Madrid
Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia
EP
MADRID
Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.
En concreto, la incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.
Según han trasladado fuentes de Adif y de Renfe a Europa Press, ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
- Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
- Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
- Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
- Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
- La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
- El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses