Alta velocidad afectada

Retrasos en el AVE Madrid-Barcelona tras el hallazgo de restos humanos en la vía

Un AVE acercándose a Lleida.

Un AVE acercándose a Lleida. / Jordi V. Pou / ARCHIVO

El Periódico

Barcelona

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha registrado retrasos este lunes debido al hallazgo de restos humanos en las vías, concretamente en el punto kilométrico 417 del trazado ferroviario.

Adif ha comunicado la incidencia poco después de las 11:00 horas. Durante la intervención, los trenes han estado circulando por una sola vía y con limitaciones de velocidad entre Zaragoza y Lleida. Esta situación ha provocado demoras en varios servicios mientras los forenses retiraban los restos y la autoridad judicial inspeccionaba la zona.

A las 15:00 horas, Adif ha informado de que la incidencia ha quedado resuelta y que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha comenzado a normalizarse.

Diez detenidos y desarticulada una banda criminal dedicada a la trata de personas en Tarragona y Madrid

Hallados restos humanos en la vía del AVE Madrid-Barcelona

Tres de cada cuatro españoles prefiere la tortilla de patatas con cebolla

Más de 8 millones de alumnos vuelven a clase la semana que viene en toda España

Un estudio demuestra que los grupos de apoyo para cuidadores de personas con demencia precoz reducen su estrés

Adiós a la manicura semipermanente que contenga este tóxico: Europa prohíbe su uso por ser cancerígeno

Bruselas prohíbe 23 sustancias usadas en cosméticos por efectos graves para la salud

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

