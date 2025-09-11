Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Aplazan hasta el 3 de octubre el desahucio de las exmonjas de Belorado

Las religiosas "saben que están perseguidas, pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo"

Las exmonjas de Belorado.

Las exmonjas de Belorado. / EFE

EFE

Valladolid

El desahucio de las exreligiosas de Belorado (Burgos), decretado por el Juzgado de Briviesca para el 12 de septiembre, ha sido pospuesto hasta el 3 de octubre a las 10 horas debido a que los abogados han presentado un recurso que demora en veinte días el lanzamiento, han informado fuentes del caso.

Este aplazamiento supone un respiro para las hermanas del monasterio de Belorado, quienes afrontaban la inminencia del desahucio en veinticuatro horas.

El juicio se celebró el pasado 29 de julio y la sentencia fue comunicada el 31 de julio, el día antes del inicio de las vacaciones judiciales de agosto.

El portavoz de las exreligiosas, Francisco Canals, ha destacado que la fecha señalada coincide con la vigilia de San Francisco de Asís y asegura que las hermanas han expresado sentirse "contentas y satisfechas", confiando en la justicia divina.

"Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo", afirma Francisco Canals, quien señala que esta suspensión es una "buena noticia".

En un comunicado de prensa, insiste en que las monjas seguirán adelante con su causa porque "son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo, llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos.

