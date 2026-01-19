El año comienza con un compromiso con la salud

La llegada de un nuevo año, siempre lleva asociada una lista de propósitos. Enero se convierte en el mes de las buenas intenciones, de las ganas de empezar de cero y de las promesas que, en muchas ocasiones, se acaban diluyendo con el paso de las semanas. Mensajes como “este año me cuido” o “tengo que hacer más deporte” se repiten en la lista, sin embargo, la actividad física no debería responder a un momento puntual del calendario, sino convertirse en un hábito estable y duradero.

Hacer ejercicio no puede ser una moda ni una solución rápida ligada a objetivos estéticos. Es una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud física y mental a largo plazo. Su práctica regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalece el sistema inmunitario, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y aumenta la energía diaria. Además, contribuye a que se mantenga la autonomía, la movilidad y la calidad de vida en todas las etapas.

Pero uno de los errores más habituales es esperar “el momento ideal” para empezar y se acaba posponiendo diciendo el lunes, después de las vacaciones o cuando tenga más tiempo. Esa espera suele convertirse en una excusa para retrasar una rutina que tiene un impacto directo en nuestro bienestar. El mejor momento para empezar a cuidarse es ahora y en Eurofitness son conscientes de que el deporte es salud, constancia y acompañamiento profesional. Por eso trabajan para ofrecer espacios, servicios y programas pensados para integrar la actividad física en la rutina diaria de forma segura, progresiva y motivadora. Su objetivo es que los clientes se sientan acompañados en todo momento y disfruten del proceso.

Piscina cubierta / Eurofitness

Entre las nuevas propuestas de Eurofitness para este inicio de año, destaca Posture Pilates, una actividad centrada en mejorar la postura corporal a través de ejercicios de Pilates adaptados a todos los niveles. Combina el trabajo de fuerza suave, control del core, respiración y estiramientos para aliviar dolores de espalda, aumentar la movilidad y prevenir lesiones. Las sesiones ponen el foco en la alineación corporal y la conciencia postural, favoreciendo el equilibrio y una mejor calidad de movimiento en el día a día. De momento, esta actividad está disponible en los centros Eurofitness Sant Miquel y Eurofitness El Sorrall.

Además, Eurofitness impulsa Longevital by Eurofitness, un programa de bienestar integral orientado a promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida a largo plazo. A través de la combinación de ejercicio físico, asesoramiento en salud y estrategias de bienestar personalizadas, Longevital acompaña a los socios en el objetivo de vivir más y mejor.

Este inicio de año puede ser el punto de partida para un cambio real porque cuidarse no es una moda, es una decisión de vida.

