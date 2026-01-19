El año comienza con un compromiso con la salud
El deporte es un hábito clave para mejorar la salud física y mental a largo plazo, por eso Eurofitness te propone empezar el año haciendo ejercicio.
G.C.
La llegada de un nuevo año, siempre lleva asociada una lista de propósitos. Enero se convierte en el mes de las buenas intenciones, de las ganas de empezar de cero y de las promesas que, en muchas ocasiones, se acaban diluyendo con el paso de las semanas. Mensajes como “este año me cuido” o “tengo que hacer más deporte” se repiten en la lista, sin embargo, la actividad física no debería responder a un momento puntual del calendario, sino convertirse en un hábito estable y duradero.
Hacer ejercicio no puede ser una moda ni una solución rápida ligada a objetivos estéticos. Es una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud física y mental a largo plazo. Su práctica regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalece el sistema inmunitario, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y aumenta la energía diaria. Además, contribuye a que se mantenga la autonomía, la movilidad y la calidad de vida en todas las etapas.
Pero uno de los errores más habituales es esperar “el momento ideal” para empezar y se acaba posponiendo diciendo el lunes, después de las vacaciones o cuando tenga más tiempo. Esa espera suele convertirse en una excusa para retrasar una rutina que tiene un impacto directo en nuestro bienestar. El mejor momento para empezar a cuidarse es ahora y en Eurofitness son conscientes de que el deporte es salud, constancia y acompañamiento profesional. Por eso trabajan para ofrecer espacios, servicios y programas pensados para integrar la actividad física en la rutina diaria de forma segura, progresiva y motivadora. Su objetivo es que los clientes se sientan acompañados en todo momento y disfruten del proceso.
Entre las nuevas propuestas de Eurofitness para este inicio de año, destaca Posture Pilates, una actividad centrada en mejorar la postura corporal a través de ejercicios de Pilates adaptados a todos los niveles. Combina el trabajo de fuerza suave, control del core, respiración y estiramientos para aliviar dolores de espalda, aumentar la movilidad y prevenir lesiones. Las sesiones ponen el foco en la alineación corporal y la conciencia postural, favoreciendo el equilibrio y una mejor calidad de movimiento en el día a día. De momento, esta actividad está disponible en los centros Eurofitness Sant Miquel y Eurofitness El Sorrall.
Además, Eurofitness impulsa Longevital by Eurofitness, un programa de bienestar integral orientado a promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida a largo plazo. A través de la combinación de ejercicio físico, asesoramiento en salud y estrategias de bienestar personalizadas, Longevital acompaña a los socios en el objetivo de vivir más y mejor.
Este inicio de año puede ser el punto de partida para un cambio real porque cuidarse no es una moda, es una decisión de vida.
Para más información y conocer las promociones vigentes, se puede consultar la web www.eurofitness.com.
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- Así es el negocio de cannabis y CBD de Gemma Mengual en Sant Cugat
- La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
- Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
- La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
- Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
- Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos