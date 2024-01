Ana Obregón y Alessandro Lequio protagonizan una intensa y cruda guerra mediática

La relación entre Ana García Obregón y Alessandro Lequio ha experimentado cambios significativos tras la pérdida de su hijo Aless Lequio y la polémica decisión de Obregón de convertirse en madre adoptiva y abuela biológica a través de gestación subrogada. La distancia entre ambos se acentuó cuando Lequio decidió no asistir al bautizo de la niña, generando tensiones evidentes.

Recientemente, surgieron rumores sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la fundación que lleva el nombre de Aless Lequio, dedicada a la investigación contra el cáncer. Ana Obregón acusó a su ex de difundir información errónea y de no haber donado una parte del dinero prometido. Ante esta acusación, Lequio se defendió alegando que no tiene acceso a las cuentas y que la única responsable es Ana.

En respuesta, Obregón emitió un comunicado aclarando que la donación se hará efectiva en semanas, una vez finalice el año fiscal, y reafirmó su compromiso con la fundación. Además, subrayó su dedicación al proyecto y rechazó que se ponga en duda su integridad y acciones desinteresadas.

La polémica ha escalado a través de medios y redes sociales, evidenciando las tensiones y desencuentros en la complicada relación entre ambos ex cónyuges.

La saga de tensiones entre Ana García Obregón y Alessandro Lequio parece lejos de alcanzar un final amigable. Las disputas han abordado diferentes aspectos, desde las decisiones personales de Obregón hasta cuestionamientos sobre la gestión de la fundación en honor a su difunto hijo.