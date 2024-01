Álvaro de 'La isla de las tentaciones' contesta a las acusaciones de Andrea: "No íbamos a estar juntos"

La séptima edición de 'La Isla de las Tentaciones' empezó muy movida, ya que nada más empezar se vivió el abandono de dos de las parejas: Rober y Alba Casillas, y Andrea y Álvaro.

Tras el abandono de los concursantes, llegaron dos nuevas parejas: Mariona y Adrián, y Álex y Marieta. La segunda ha sido muy polémica, ya que la chica ha sido la primera en activar la luz roja tras besarse con Sergio, uno de los solteros de la edición.

Andrea Bueno aseguró en 'El debate de las tentaciones' que Álvaro le obligó a participar en el programa: "Nunca he querido ir ahí y, además, Álvaro se marcó el papelón de que me quería. Que él me quiere, pero ahí se monta un papelón llorando por ahí y demás, exagerando (...) Me dijo que, si no íbamos, me dejaba. Que recogiera mis cosas y me fuera, que quería aprovechar esta oportunidad".

La exconcursante ha explicado que ella no quería ir: "Cuando nos ofrecieron ir al programa, le dije que estaba pasando por un momento delicado en mi vida y que no quería ir porque sabía lo que iba a pasar".

Andrea ha afirmado que si le preguntan a Álvaro, él lo admitirá: "Si se lo preguntáis a él, no lo va a negar. Él es sensato y lo reconocerá. Yo no quería estar en el programa. Vine por él, pensando que se comportaría como un rey".

Ahora, el joven se ha pronunciado al respecto y ha reafirmado las palabras de la chica: "Andrea puede ser que haya actuado fatal en la isla, que no supo parar sus impulsos, que vio cosas donde no las había, pero os puedo asegurar que mentirosa no es (...) Tiene toda la razón. En todos los procesos de la isla, ella estaba psicológicamente mal y yo le dije que si no íbamos, conmigo no iba a estar. No íbamos a estar juntos".