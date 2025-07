Alimentación sana, fresca y natural que se adapta a todo tipo de manadas

La alternativa a la comida de siempre es una alimentación elaborada con ingredientes frescos y naturales, formulada por veterinarios y cocinada con cariño. Y las propuestas de Food For Joe, además, mejoran la salud y bienestar de nuestros compañeros más especiales.

Ellos son entrenadores personales, médicos y terapeutas, animadores, guardaespaldas y despertadores. Nos dan paz, alegría y a veces algún susto…. Son familia y hacen manada. Y por eso, si la tuya también es una familia multiespecie, y eres de los que piensa que alimentar bien a su compañero peludo es cuidarlo, seguro que ya habrás probado mil fórmulas distintas. A veces encontrar una alimentación que sea sana, nutritiva, completa, equilibrada, natural, que no produzca alergias, y que además esté riquísima parece imposible. Te suena, ¿verdad? Pues todo eso lo encuentras en los menús real food de Food for Joe para perros y gatos.

Una forma diferente de alimentar

En 2024, el 49% de los hogares en España tenía al menos una mascota, y el 39% de los propietarios se identificaron como “pet-parents” o padres de mascotas. En ese momento, un 20% consideraba cambiar a una alimentación más natural para sus peludos, mientras que un 12% ya les ofrecía alimentos cocinados y naturales.

Porque la salud, el pelaje, la digestión, la energía y la calidad de vida de nuestros peludos dependen en gran medida del tipo de alimentación que les damos. Ya sabes que son los más fieles y que no hay amor más puro que el suyo…. Nos aman tal como somos, y nos entienden con una mirada. Y todo eso se merece un buen menú, adaptado a sus gustos y necesidades.

La fórmula de la felicidad

La fórmula de la felicidad es una receta que se centra en ingredientes de calidad. Los menús de Food for Joe tienen una base monoproteica, sin subproductos animales ni aditivos artificiales, como colorantes y aromatizantes. Tampoco incluyen harinas animales ni carbohidratos innecesarios. Sus recetas incluyen frutas y verduras no modificadas genéticamente y suplementos naturales que mejoran la salud de nuestros peludos. Ten en cuenta que esta comida aporta una mayor hidratación y un sabor irresistible que no necesita conservantes; y que, al estar envasada al vacío y pasteurizada ofrece una conservación fiable y duradera: 1 año en congelador, y en nevera 2 meses sin abrir o 4 días una vez abierto cada paquete.

Menús naturales de Food for Joe / Cedida

Los expertos veterinarios y nutricionistas que preparan estas recetas saben que alimentación y nutrición no siempre van de la mano, y cumplen siempre con las recomendaciones de la FEDIAF (Federación Europea de Alimentos para Animales de Compañía). Por eso, esta comida es perfecta para peludos con alergias, problemas de piel o digestivos e incluso para esos “morros gourmet” que rechazan su comida. Al estar cocinada a baja temperatura, mantiene los nutrientes, y la absorción de estos es más fácil, mejorando el sistema inmune de nuestros compañeros, y por tanto su salud, incluso la bucodental.

¿Y sabes qué ocurre cuando te pasas a este tipo de alimentación sana y equilibrada? Que tenemos perros y gatos con un pelo brillante, y muy felices.

Planes sanos y flexibles

Para que te resulte fácil cuidar de tu compañero de cuatro patas Food for Joe ha diseñado un método de suscripción para que recibas su comida directamente en la puerta de tu casa y sin perder la frescura.

En su página web, www.foodforjoe.es, puedes acceder, a la información necesaria sobre su compromiso con la nutrición de nuestros perros y gatos. Solo tienes que incluir las características y hábitos de vida de tu peludo como su edad, peso, actividad diaria o necesidades especiales en un sencillo cuestionario. Tras un rápido análisis tendrás un plan de nutrición personalizado, que mejor se adapta a vuestro ritmo de vida.

Además, puedes elegir entre ocho recetas diferentes para perros y tres para gatos. Pavo, pollo, cerdo, ternera o salmón se mezclan con manzana, judías verdes, zanahoria o boniato para proporcionaros una dieta equilibrada y deliciosa. Y si lo prefieres, puedes elegir entre un plan completo, 100% Food for Joe o un menú complementario a su comida actual para ir introduciendo los cambios poco a poco, de tal forma que siempre podrás modificar tu elección en el futuro. Y si quieres comprar sin suscripción en tienda física u online, lo puedes hacer con total flexibilidad.

Comida real para perros auténticos

El concepto real food de Food for Joe se basa también en la sostenibilidad y el conocimiento, con una buena dosis de honestidad y la transparencia, que también son ingredientes fundamentales para nuestro propio bienestar y el de nuestros compañeros. Esto se ve reflejado en el equipo de esta empresa especialista en la alimentación de nuestros mejores amigos. Ellos también son petlovers y te ayudarán en todo momento: tendrás a tu disposición una atención cercana y personalizada, de veterinarios y nutricionistas. Comida real para mascotas auténticas.

Alimentar el amor de nuestros compañeros es una buena forma de celebrar. ¡Feliz Día del Perro!