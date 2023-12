Aitana se sincera sobre su situación sentimental y desvela quién fue su primer gran amor

Hace unos días se conocía que Sebastián Yatra y Aitana habían puesto fin a su relación, que nunca se llegó a formalizar delante de la prensa. "En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia bonita este año", declaró el colombiano.

Fuentes cercanas a la catalana, aseguraron que lo estaba pasando muy mal, y que está "destrozada", algo que la misma Aitana se ha encargado de desmentir: "Somos súper amigos. Nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando. Siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo (...) En todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo".

Ahora, Aitana ha concedido una entrevista en el programa de radio argentina 'Olga' para hablar de sus proyectos y se ha sincerado sobre su situación sentimental: "Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera. La verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Decía a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas (...) Cuando empecé con 17 años ya sin parar".

La catalana ha asegurado que es muy complicado encontrar pareja siendo alguien famoso: "Es difícil conocer gente siendo tan conocida. Estoy en ese proceso. Tampoco estoy con ganas de chatear ni nada, supongo que es un proceso. Ahora estoy con ganas de pasármelo bien, de conocer a gente nueva".

Aitana ha querido acallar los rumores que le vinculan cada día con otras personas. La cantante ha explicado que está en un proceso de abrirse a nuevas relaciones, pero no necesariamente amorosas: "Obviamente, estoy conociendo a gente nueva. Pero no estoy hablando solo de chicos, sino de conocer a amigos nuevos".

Además, la catalana ha desvelado quién fue su primer gran amor: "Mi primer amor, sin duda fue... ¿Tengo que decir el nombre? Yo tenía 19 años. Mi primer amor de verdad fue una relación larga, de cuatro años". Sin haber sido nombrado, está claro que se ha referido a Miguel Bernardeau, con quién estuvo cuatro años y rompió a finales de 2022.