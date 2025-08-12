Este aire acondicionado portátil sin instalación arrasa y te puede ayudar con la ola de calor

En los últimos años, los viajes en caravana o en furgonetas camper se han vuelto cada vez más populares. Sin embargo, las altas temperaturas pueden convertirse en un obstáculo, ya que este tipo de vehículos no suele incorporar sistemas de aire acondicionado.

Una de las alternativas más demandadas para combatir la ola de calor que está sufriendo España desde hace días es, sin duda, el aire acondicionado portátil.

En este sentido, Decathlon ofrece en promoción el aire acondicionado portátil EcoFlow Wave 3, una opción ideal para viajes en caravana o escapadas de acampada. Su precio habitual es de 899 euros.

Este modelo ofrece 5.100 BTU de refrigeración y 6.100 BTU de calefacción, lo que permite reducir la temperatura interior en 10 °C —por ejemplo, de 35 °C a 25 °C— en apenas cinco minutos en un espacio de 10 m³.

No requiere drenaje en modo refrigeración cuando la humedad ambiental es inferior al 70 %, aunque sí lo precisa en el modo calefacción.

Entre sus ventajas se incluye un Modo Sueño programable para reducir el ruido durante la noche, conectividad con aplicación móvil y una autonomía de hasta 8 horas en Modo Eco.