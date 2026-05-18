Adiós a llevar el DNI encima: la UE prepara la revolución digital que cambiará los viajes para siempre

La Unión Europea avanza hacia uno de los cambios tecnológicos más ambiciosos de los últimos años: convertir el teléfono móvil en una cartera oficial capaz de almacenar todos los documentos personales importantes.

El objetivo de Bruselas es que, antes de 2027, todos los ciudadanos europeos dispongan de una cartera de identidad digital válida en cualquier país miembro.

La iniciativa busca que millones de personas puedan identificarse, realizar trámites y compartir documentación sin necesidad de llevar encima papeles físicos o tarjetas tradicionales. Según explica la propia UE, cada Estado miembro deberá ofrecer al menos una cartera digital oficial a ciudadanos, residentes y empresas para garantizar una identificación "segura, fiable y privada".

El móvil sustituirá al DNI, al carnet de conducir y a otros documentos

Con esta nueva herramienta, los europeos podrán llevar en el smartphone documentos relacionados con salud, banca, pagos, viajes, educación, Seguridad Social o permisos de conducción. Todo ello integrado en una misma aplicación digital reconocida por los países de la Unión.

La intención es facilitar los desplazamientos entre fronteras europeas y reducir trámites burocráticos. Así, bastará con mostrar el móvil para acreditar la identidad o compartir información oficial de forma segura.

Uno de los avances más destacados será la incorporación del carnet de conducir digital, que permitirá descargarlo, almacenarlo y utilizarlo sin necesidad de portar la tarjeta física. La Comisión Europea considera que este sistema mejorará la comodidad de los conductores y evitará problemas habituales, como olvidar la documentación en casa.

La UE permitirá llevar el DNI y el carnet de conducir en el móvil a partir de 2027 / Archivo

Benidorm, el laboratorio europeo para probar esta tecnología

España tendrá un papel protagonista en este proyecto. La Unión Europea ha elegido a Benidorm como banco de pruebas para desarrollar parte del sistema vinculado al turismo y los viajes.

El programa, denominado "European Digital Wallet", comenzará a probar durante este año cómo funcionará esta cartera digital en situaciones reales. Entre las pruebas previstas se encuentran los procesos de check-in en hoteles, la identificación en establecimientos turísticos o la contratación de actividades vacacionales mediante el móvil.

La elección de Benidorm responde a su enorme volumen turístico internacional, lo que permitirá comprobar cómo funciona la interoperabilidad entre ciudadanos de distintos países europeos.

España ya ha dado los primeros pasos

Aunque el sistema europeo todavía está en desarrollo, España ya dispone de aplicaciones oficiales que permiten utilizar documentación digital.

Por un lado, la app MiDNI de la Policía Nacional permite identificarse mostrando el DNI desde el móvil, incluso mediante códigos QR. Por otro, la aplicación MiDGT de la Dirección General de Tráfico ofrece la posibilidad de llevar el permiso de conducir y la documentación del vehículo en formato digital.

Además de consultar documentos, MiDGT también permite realizar gestiones como pagar multas, modificar datos fiscales o identificar al conductor responsable de una sanción.

La UE acelera la transformación digital de los ciudadanos

La cartera digital europea forma parte del plan comunitario para impulsar una identidad electrónica común en toda Europa. Bruselas pretende que los ciudadanos tengan un mayor control sobre sus datos personales y puedan utilizarlos en cualquier país miembro sin depender de sistemas distintos.

Si el calendario previsto se cumple, en apenas unos años llevar la cartera física podría convertirse en algo del pasado.