Adara Molinero acaba en urgencias: "Me hicieron quemaduras de segundo grado"

Adara Molinero no está viviendo sus mejores días y es que la exconcursante de Supervivientes decidió desmarcarse de su madre para no perjudicarla ya que queda poco para la final de 'GH DÚO'. En sus redes sociales Adara hacía una confesión que sorprendía a sus seguidores.

"Voy a intentar quitarme las manchas que tengo en las piernas por culpa de las heridas y el sol", decía la influencer refiriéndose a las marcas que tiene por su paso por el concurso de Supervivientes. Un tratamiento que, desafortunadamente, no ha salido como esperaba.

"No había subido nada porque he estado en shock. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Al acabar, me empezó a arder la piel como si me hubiera puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada. Me ponían frío. Cosa que me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a urgencias.", decía en redes sociales.

Minutos después de este comunicado en sus redes sociales, Adara compartía con sus seguidores unas demoledoras imágenes de sus piernas quemadas. "Aquí me estaban curando. Poniéndome gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. Me hicieron quemaduras de segundo grado según el informe de urgencias."

Piernas de Adara / SPORT.es

"No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver 2 días más al hospital para que me sigan haciendo las curas. ¿Cómo es posible que un dermatólogo te haga esto? Me han destrozado toda la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. No sabéis lo que he llorado", decía.

Adara con los vendajes / SPORT.es

Adara está completamente destrozada y ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el dermatólogo que le hizo el tratamiento. Aún así, ahora está centrada en su recuperación y bienestar. Los fans más fieles han llenado las redes de mensajes de apoyo para ella.