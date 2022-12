El actor 'Stephen Greif, conocido por su papel en The Crown', muere a los 78 años

Reputado actor teatral, se hizo conocido en televisión con papeles en series como 'Doctors', 'Coronation Street' o 'The Crown'

El actor británico Stephen Greif, reconocido por su papel en la serie 'The Crown' y otras producciones audiovisuales así como en teatro, ha fallecido a los 78 años.

La noticia ha sido compartida por su agencia representante Michelle Braidman Associates a través de Twitter este lunes: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif. Su extensa carrera incluyó numerosos papeles en la pantalla y en el escenario, incluyendo el Teatro Nacional, RSC y en el West End."

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr