13 países que facilitan la obtención directa de la nacionalidad española para los hijos

En un esfuerzo por fortalecer los lazos internacionales, España establece un proceso simplificado para la adquisición de la nacionalidad española para los hijos de ciudadanos de 13 países. Esta medida, que busca fomentar la integración y la diversidad, permite a los padres de estas naciones brindar a sus hijos la oportunidad de obtener la nacionalidad española de manera más directa y rápida.

Los países incluidos en esta lista son Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea Bissau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, y Santo Tomé y Príncipe. Ciudadanos de estas naciones ahora disfrutarán de un proceso agilizado, eliminando obstáculos burocráticos y reduciendo los tiempos de espera para que sus hijos adquieran la codiciada nacionalidad española.

Además de estos países, hay tres exepciones:

Ecuador : tienen valor los nacidos antes del 20 de octubre de 2008.

: tienen valor los nacidos antes del 20 de octubre de 2008. Marruecos : solo tienen valor en el supuesto en el que la madre sea marroquí y el padre naciera en uno de los 13 países anteriores.

: solo tienen valor en el supuesto en el que la madre sea marroquí y el padre naciera en uno de los 13 países anteriores. Palestina: depende de varios factores, como el hecho de ser un matrimonio mixto, del pais del que acuden...

En nuestro país se establece en el artículo 17 c) del Código Civil que serán españoles todos aquellos españoles que nazcan en nustras fronteras, ya sean ambos padres extranjeros apátridas, o si por el contrario, no hy legislación que atribuya al pequeño una nacionalidad. Pero esta no es la única forma de obtener la nacionalidad; tal y cómo hemos explicado, pueden solicitarla por valor de simple presunción los niños nacidos en España cuyos padres sean de una de esas 13 nacionalades o 3 excepciones.