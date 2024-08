Las zapatillas Superga vuelven a estar rebajadas, ¡aprovecha!

Las zapatillas de tenis, o simplemente, deportivas, se han convertido en la opción de calzado preferido para cualquier actividad formal o informal fuera de casa. Pegan con todo, son fresquitas e ideales para verano.

Por eso, es el momento de aprovechar los últimos coletazos de las rebajas y hacerse con unas zapatillas versátiles que no pueden faltar en ningún armario: las Superga.

Las zapatillas de tela más veraniegas y más baratas

La marca italiana de zapatillas es conocida por tener un zapato duradero, clásico e impermeable con más de 100 años de historia. Y, también, por arrasar en ventas cada vez que las rebajan.

Ahora, se puede conseguir el modelo azul marino de la talla 35 a la 50, por solo 35 euros en Amazon. Una rebaja ideal que no puedes dejar pasar.

Con una suela ancha y unos cordones fáciles de atar, será la decisión más sencilla para llevar por las noches de vacaciones, las tardes de fiestas, los agradables paseos de verano... Y, como hemos mencionado, son resistentes al agua, por lo que es la mejor protección para las tormentas de la temporada.

Más zapatillas Superga rebajadas

Para conseguir un poco más de altura y llevar el famoso 'total white' que combina con todo, hay otra opción por solo 31 euros, de las Superga Line Up and Down.

Tienen una suela de goma fácil de limpiar y una tela que ayuda a transpirar en todo momento. Para ponertelas incluso sin calcetines.

Y para ocasiones más divertidas o simplemente darle más color a tus looks casuales, el modelo Lame Wash.

Un estilo de color difuminado, pero brillante, que está rebajado a 44 euros en un tono dorado único.

De suela intermedia y muy cómodas, están arrasando. ¡No te quedes sin ellas!