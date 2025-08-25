Estas son las zapatillas que eligen los corredores de más de 40 en la Maratón de Nueva York

Si te estás preparando para una maratón, eres aficionado al running o simplemente disfrutas del deporte, sabrás que las zapatillas que elige un corredor para un maratón es casi la mitad de su trabajo. Por eso es importante seleccionar los modelos más ligeros, con mejor amortiguación y que nos van a permitir llegar más lejos, además de las gafas de sol de running mejor valoradas o el chaleco barato para ganar resistencia.

Desde Shopping, hemos preparado una selección de las mejores zapatillas para maratones de running que eligen los corredores de la Maratón de Nueva York. Tú solo tendrás que elegir la que más encaja en tus gustos o circunstancias.

Las zapatillas de running Nike clásicas para principiantes o expertos

Estas zapatillas de running Nike son ya todo un básico para los runners y no es para menos. Envuelven por completo tu pie, ajustándose a tu forma, para que solo tengas que preocuparte de correr. Además de su atractiva pisada reactiva para empujarte más y más conforme avanzas metros, una ayuda muy útil a tener en cuenta.

La parte superior de este modelo es de una malla técnica transpirable, diseñada para que tu pie se mantenga seco en todo momento y nada te moleste en la carrera, además de hacer que sea una opción muy ligera. La lengüeta suave en el cuello y su impresionante plantilla te aportan estabilidad y comodidad, así avanzas seguro y con confianza.

Las favoritas de muchos que no dejarás de ver en la maratón de Nueva York, como la camiseta de manga larga de running de Under Armour.

La mejor amortiguación la tienen estas zapatillas Asics

Las zapatillas running con las que superarterte en cada entrenamiento son estas de Asics, las favoritas de los corredores de cualquier edad. Con una esteica de los 2000 al día de todas las tendencias, posiblemente tengan la mejor amortiguación del mercado. Muy ligeras, resistentes y cómodas, están pensadas para cuidar de tu pie en cada pisada, con un ajuste perfecto.

Además, cuentan con detalles que brillan en la oscuridad, por si eres aficionado a correr a última hora. Aunque también puedes llevar la linterna LED para la cabeza de noche.

Las zapatillas de running Puma más modernas y en tendencia

Para correr sobre el asfalto no hay nada como estas zapatillas de running para maratones de Puma. No solo tienen un diseño bonito y llamativo, siguiendo las tendencias, también tienen una suela duradera, que se agarra bien a la superficie sin sufrir desgaste, por muchas carreras en las que compitas.

Tienen un diseño ultraligero, para que te muevas como si no llevarás nada. Los compradores de este modelo destacan que tiene una inmejorable relación calidad-precio, ya que se nota que es una zapatilla fabricada con los mejores materiales y que cumple con lo que se promete.

Las zapatillas de running más valoradas son estas Under Armour

Con más de 18.000 valoraciones positivas, estas zapatillas de Under Armour se han convertido en las favoritas de muchos para correr maratones. Te encantarán por su amortiguación, que te protege por completo de los impactos, su imparable resistencia corras por la superficie por la que corras y su plantilla acolchada que recuerda la forma de tu pie para optimizar cada pisada con fuerza. Son unas zapatillas para ganar la máxima durabilidad, con el menor peso.

"Bonitas buen precio y cómodas. Las recomiendo", "son muy chulas y cómodas" o "absolutamente geniales, se ajustan al pie superbien, no pesan, acolchonados y no aprietan en la punta como otros modelos" son algunos de los comentarios que podemos leer sobre estas zapatillas. Una opción con la que acertar sí o sí, por un precio muy rentable, así que no dudes en ponerte los mejores auriculares inalámbricos de running con buena sujeción y empezar a sumar kilómetros.

Las zapatillas de running más vendidas de Adidas tienen un 50% de descuento

En cualquier maratón estas zapatillas de Adidas vas a verlas por todas partes. Son las más vendidas en Amazon desde hace semanas y no es para menos. Su principal cualidad es la amortiguación, con las que no notarás los impactos del asfalto y te impulsarás con fuerza para correr veloz, pero no es la única.

Es un modelo ultracómodo, con ventilación para que tu pie se mantenga en las mejores condiciones y una suela duradera. Muchos usuarios optan por llevarlas a diario para cualquier recado, porque puedes llevarlas durante horas sin molestias y aprecian su suela dura pero muy flexible a la vez.