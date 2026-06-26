Las zapatillas más recomendadas para hacer el Camino de Santiago son estas Skechers cómodas y ultraligeras

Con la llegada del verano, cada vez son más las personas que se animan a hacer el Camino de Santiago. Antes de este gran reto, es importante preparar todo el equipaje que hará tu recorrido más sencillo. Una mochila ligera y amplia, una gorra, ropa deportiva cómoda y, sobre todo, unas buenas zapatillas no pueden faltar para prevenir lesiones o ampollas.

Lo que empieza como una experiencia enriquecedora puede terminar en una verdadera pesadilla si no elegimos el calzado más recomendado. La marca que destaca por ofrecer la máxima comodidad, sea cual sea el reto al que te enfrentas, es Skechers. Hay un modelo de la firma que es ideal para comenzar tu ruta hasta Santiago.

Las zapatillas Skechers más recomendadas para hacer el Camino de Santiago

Las personas que caminan a diario lo tienen claro: las Skechers Go Walk Arch Fit son el modelo más recomendado para recorrer el Camino de Santiago. Con un peso mucho más ligero que el del resto de modelos de senderismo, están diseñadas para utilizarse durante muchas horas y muchos días sin riesgo de molestias.

Este modelo cuenta con la tecnología Arch Fit, un innovador sistema de Skechers que consiste en una plantilla amortiguadora extraíble y de apoyo. Esto quiere decir que da igual por dónde andes, sea cual sea el tipo de camino o los baches que encuentres: no notarás nada en la planta de los pies y sentirás que caminas sobre una nube durante todo el recorrido.

Están fabricadas con una malla técnica jaspeada que favorece la transpiración del pie, pero proporcionándole el ajuste perfecto para evitar las temidas ampollas, tan habituales en el Camino de Santiago. Su cierre es con cordones y son muy fáciles de poner y quitar.

Con su puntera redonda, tus dedos tendrán el espacio que necesitan para ir cómodos y seguros en todo momento. Es un modelo especialmente recomendado para las personas que suelen sufrir fatiga en la planta del pie. Se trata, por tanto, de unas zapatillas que cuidan todas las partes del pie por igual.

Son más de 7.000 valoraciones positivas las que avalan el éxito de las Skechers Go Walk. En estas reseñas, lo que más destacan los usuarios es su gran comodidad y amortiguación, dos de las características más buscadas para hacer el Camino de Santiago. Además, valoran lo suaves que son y su ligereza, dos cualidades que harán tu experiencia mucho más agradable.

Los usuarios aseguran que desde el primer uso notaron una gran diferencia respecto al resto de modelos de senderismo que habían probado. Las molestias en los pies han desaparecido y ahora son sus fieles compañeras en cualquier caminata.

Las Skechers para los caminos más exigentes

El anterior modelo que te presentamos es perfecto para cualquier recorrido, estés o no acostumbrado a caminar. Las personas que practican senderismo con frecuencia o hayan escogido recorridos más exigentes pueden optar por las Skechers Stamina AT Upper Stitch Trekking.

Su suela está preparada para cualquier superficie, no solo para las zonas más urbanas. Se agarra con firmeza al terreno, reduciendo el riesgo de caídas. Están especialmente recomendadas para los caminos de tierra.

Es un modelo de zapatillas ultraresistentes y muy duraderas. Están listas para enfrentarse a cualquier reto con la comodidad característica de la marca.

Las Skechers más amplias para los días de más horas

Las Skechers D'lux Walker 2.0 son uno de los modelos más populares de la marca por su ajuste amplio. Esto quiere decir que el empeine y los dedos tendrán el espacio suficiente para ir siempre cómodos, incluso los días en los que el calor del verano te hinche los pies o pases más horas de las previstas en tu camino hacia Santiago.

También ofrecen una gran amortiguación gracias a su plantilla acolchada, que además recuerda la forma de la planta del pie. Algo que las diferencia del resto de modelos es que cuentan con una suavidad extra gracias a su entresuela acolchada Microlite EVA, con una capa superior de doble densidad.

Además, no tienen cordones, por lo que no tendrás que preocuparte de si se desabrochan o los pisas y te caes. Un calzado muy fácil de poner.

En sus reseñas, muchos usuarios coinciden en que son ideales para caminar durante horas. También las recomiendan para los recados del día a día.

Las Skechers resistentes al agua, para cualquier condición meteorológica

La suela de este modelo de Skechers está preparada para cualquier terreno. Incluso puedes atravesar senderos con barro o llenos de piedras. Son resistentes al agua, por lo que las fuertes lluvias nunca te pillarán desprevenido. También están recomendadas para la montaña.

Su suela de goma proporciona un gran agarre, lo que confirma que son perfectas para los caminos montañosos. Además, son muy duraderas.

En sus más de 12.000 valoraciones positivas, los usuarios destacan su versatilidad y resistencia. Las consideran unas zapatillas muy cómodas y de una calidad excelente.

Con refuerzo en la zona del tobillo para prevenir lesiones

Aunque estas Skechers no están diseñadas para los recorridos más exigentes, son una opción interesante para principiantes o para personas que no estén acostumbradas a las largas caminatas.

No tienen cordones y cuentan con el sistema Slip-ins de la marca, que permite calzarlas sin agacharse ni tocarlas: solo tienes que introducir el pie. Además, incorporan un refuerzo en la zona del talón que protege tus pies mientras caminas y ayuda a prevenir lesiones.

A pesar de lo duraderas y resistentes que son, tienen muy poco peso, para que no tengas que preocuparte de cargar con un calzado pesado durante el recorrido.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.