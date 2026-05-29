¿Viajas a EE.UU. o Canadá para animar a la Selección en el Mundial? Así puedes tener internet con un 10% de descuento

Cuando organizamos unas vacaciones, solemos repasar mentalmente la lista de siempre: pasaporte, maleta y reservas del hotel. Sin embargo, hay un detalle que muchas veces dejamos para el último momento y que puede acabar arruinando la vuelta a casa: tener internet en el extranjero.

Nadie quiere encontrarse con una factura sorpresa por culpa del roaming ni depender de redes wifi públicas lentas e inestables. Si este verano tienes pensado cruzar el charco para disfrutar del Mundial de Fútbol en Estados Unidos o Canadá, o si estás ultimando un viaje a cualquiera de los destinos más populares del planeta, la conectividad ya no debería ser un problema.

Hoy en día, la forma más cómoda de olvidarse de las tarjetas físicas pasa por utilizar una eSIM. Entre las distintas opciones disponibles, Ubigi destaca como una de las alternativas más prácticas. No se trata de un simple revendedor, sino de un operador móvil virtual (MVNO) con infraestructura propia en todos los continentes y acuerdos directos con operadores locales de todo el mundo. ¿El resultado? Máxima cobertura, conexión estable y menos posibilidades de quedarse sin señal en pleno viaje.

Por eso, te encantará saber que Sport cuenta con un código de descuento con el podrás disfrutar de hasta un 10 % de descuento. Anótalo bien, el código es: SPORTES10.

Instala Ubigi para poder viajar por todo el mundo sin temer la factura

Instala Ubigi para poder viajar por todo el mundo sin temer la factura / Cortesía

Una de las grandes ventajas de este sistema es su sencillez. Basta con escanear un único código QR para instalar la eSIM de Ubigi en el teléfono móvil. A partir de ese momento, la misma configuración sirve para conectarse en cerca de 200 destinos de todo el mundo.

Esto resulta especialmente útil para quienes planean rutas con varias paradas o viajes largos entre distintos países, ya que no será necesario cambiar de tarjeta ni contratar nuevos perfiles cada vez que se cruce una frontera.

Además, la flexibilidad de las tarifas permite adaptarse a cualquier tipo de escapada. Desde paquetes puntuales para viajes cortos hasta suscripciones para estancias más largas. La oferta de datos también es muy amplia: desde planes básicos de 500 MB hasta opciones con datos ilimitados.

Tarifas para disfrutar del Mundial en EE.UU y Canadá

Tarifas para disfrutar del Mundial en EE.UU y Canadá con Ubigi / Cortesía

Si tu objetivo principal es viajar a Norteamérica para seguir de cerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y animar a la Selección sin perder el hilo de lo que pasa en redes, las opciones específicas para estos destinos están pensadas para cubrir cualquier tipo de estancia con precios muy competitivos:

7 días conexión internet ilimitado por 25 euros.

conexión internet ilimitado por 25 euros. 15 días conexión internet ilimitado por 39 euros.

conexión internet ilimitado por 39 euros. 30 días conexión internet ilimitado por 65 euros.

Todo listo antes de salir de casa

Todo listo antes de salir de casa / Cortesía

Uno de los grandes temores al contratar este tipo de servicios con antelación es que los días de uso comiencen a contar antes del viaje. Con la función SmartStart esto no ocurre.

Puedes comprar el plan de datos hasta seis meses antes y dejarlo completamente configurado. La tarifa no se activa en el momento de la compra, sino automáticamente cuando el teléfono detecta la red local al aterrizar o llegar al país de destino.

Eso sí, es importante tener en cuenta que este servicio ofrece una eSIM exclusivamente de datos. No incluye número de teléfono local para llamadas tradicionales ni para enviar SMS.

Para quienes no entienden un viaje sin conexión rápida, la cobertura actual permite acceder a tecnología 5G en más de 80 destinos. Esto facilita subir vídeos, hacer videollamadas, consultar mapas o compartir contenido al instante y sin costes adicionales.

Además, la compañía permite compartir datos sin restricciones, convirtiendo el móvil en un punto de acceso wifi para otros dispositivos, algo especialmente útil si se viaja en grupo o se necesita trabajar durante el trayecto.

Cómo empezar a navegar con la eSIM Ubigi en unos sencillos pasos

Cómo empezar a navegar con UBIGI en unos sencillos pasos / Cortesía

Configurar el servicio para tus próximas vacaciones es un proceso rápido que puedes dejar resuelto hoy mismo desde el sofá:

Elige tu plan en la web oficial, seleccionando el lugar al que vas a viajar, la duración ideal y el volumen de GB que necesitas o una opción ilimitada.

en la web oficial, seleccionando el lugar al que vas a viajar, la duración ideal y el volumen de GB que necesitas o una opción ilimitada. Añade el cupón 'SPORTES10' en la casilla correspondiente del carrito de compra para conseguir un 10% de descuento.

en la casilla correspondiente del carrito de compra para Configura el perfil escaneando el código QR que te llegará de inmediato a tu bandeja de entrada o a través de su propia aplicación para iOS y Android.

escaneando el código QR que te llegará de inmediato a tu bandeja de entrada o a través de su propia aplicación para iOS y Android. Desmárcate de líos completando la instalación antes de subir al avión, asegurándote así un acceso inmediato a la red en el mismo instante en que pises el país de destino.

Ya sea para recorrer los estadios norteamericanos o disfrutar de las playas paradisiacas, contar con una conectividad sólida como la de Ubigi cambia por completo la experiencia de viajar.