Viaja protegido en 2026 pagando menos por tu seguro de viaje con este descuento de lo más exclusivo

Si 2026 viene cargado de planes viajeros, hay una decisión que no puedes dejar para el final: contratar el mejor seguro de viaje. No importa si tu ruta incluye Tokio, Nueva York o playas asiáticas, moverte con respaldo marca la diferencia entre unas vacaciones normales y un viaje realmente tranquilo. Con Chapka tienes ahora una ventaja extra: un 10% de descuento usando el cupón SPORT10.

Muchos de los destinos más deseados de este año (como Japón, Estados Unidos o el Sudeste Asiático) coinciden también con países donde una consulta médica puede arruinarte el presupuesto. Por eso, más que un gasto, un seguro de viaje internacional es una inversión en tranquilidad. Y si además lo contratas con este cupón descuento de Chapka, el dinero que ahorres puedes dedicarlo a experiencias inolvidables.

Los imprescindibles de un buen seguro de viaje

Antes de elegir tu seguro de viaje, asegúrate de que incluya, como mínimo, estas prestaciones:

Asistencia sanitaria con límites elevados para países con costes médicos altos.

Repatriación y consultas por telemedicina.

Soporte en español disponible 24/7.

Atención sin necesidad de adelantar dinero.

Por qué Chapka es el mejor seguro de viaje de 2026

Lo que distingue a Chapka es que no vende seguros genéricos, está especializada en seguros para viajar. Para muchos usuarios es el seguro de viaje más completo del mercado, no solo por sus coberturas, sino por el conocimiento real de lo que ocurre en cada destino. Además, su pertenencia al grupo Aon refuerza su solvencia.

A todo esto se suman coberturas médicas muy amplias, repatriación, protección en deportes, aplicación móvil, telemedicina y atención en español. Si ya destacaban como seguro de viaje internacional por su equilibrio entre precio y servicios, ahora el 10% de descuento con el cupón SPORT10 los coloca un paso por delante.

Cap Trip: el seguro que triunfa entre los viajeros

Para viajes de hasta 90 días, el producto estrella es el seguro Cap Trip de Chapka, pensado para escapadas largas o grandes rutas.

Dentro de esta gama, Cap Trip Plus es la opción preferida por quienes buscan el mejor seguro de viaje, ya que por muy poco más amplía notablemente la protección:

Hasta 2,5 millones de euros para gastos médicos.

Cobertura de enfermedades previas y repatriación.

Indemnización por retrasos, regreso anticipado y equipaje extraviado.

Cancelación opcional de hasta 7.000 euros.

Responsabilidad civil y seguro de accidentes.

Dime dónde viajas y te diré cuál es el mejor seguro

No existe un único seguro de viaje internacional válido para todo el mundo, cada país plantea riesgos distintos.

En Japón , una simple visita médica puede ser muy cara, de ahí la importancia de contar con un seguro de viaje para Japón .

, una simple visita médica puede ser muy cara, de ahí la importancia de contar con un . En Estados Unidos y Canadá , incluso una consulta básica puede disparar los costes.

, incluso una consulta básica puede disparar los costes. En el Sudeste Asiático, destacan la utilidad de la telemedicina, la repatriación y la cobertura para actividades.

Cómo aplicar el cupón descuento SPORT10

Si quieres beneficiarte del cupón descuento SPORT10 y ahorrar un 10% en tu seguro de viaje con Chapka, sigue este proceso:

Accede a la web de Chapka y configura tu seguro de viaje con fechas, viajeros y coberturas. Introduce los datos del tomador y del resto de asegurados. Antes de pagar, añade el cupón Chapka SPORT10 y verás aplicado el descuento automáticamente.

Si tu viaje soñado de 2026 ya está en marcha, este es el momento de protegerlo. Empieza la aventura con el mejor seguro de viaje internacional de Chapka y no olvides usar el código SPORT10 para obtener un 10% de descuento.

