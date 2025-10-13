Ver al Barça y al Real Madrid nunca fue tan fácil (ni tan barato): así puedes hacerlo por 9,99 euros

Tras el parón de selecciones, el balón vuelve a rodar con fuerza. Regresan las emociones de LaLiga EA Sports, los debates eternos y esos partidos que paralizan el fin de semana. Y sí, lo hacen con auténticos partidazos: Real Madrid, Atlético de Madrid, F.C. Barcelona… y un calendario que promete.

Por si fuera poco, el regreso del fútbol llega envuelto en polémica. Todavía resuenan las declaraciones de Mbappé sobre Lamine Yamal en su entrevista con Valdano, y eso solo calienta más el ambiente antes de que empiece una nueva jornada.

Getafe - Real Madrid, un duelo madrileño donde todo puede pasar

Nos encontramos en mitad de la jornada 9 de LaLiga con este duelo madrileño protagonizado por el Getafe y el Real Madrid este domingo 19 de octubre.

Donde los de Xabi Alonso buscarán mantenerse en lo más alto de la clasificación visitando a un siempre exigente equipo de Bordalás que buscará dar la sorpresa dejando los tres puntos en el Coliseum.

Y mientras esperas a la jornada 11 para disfrutar del partido del Athletic y Real Sociedad y, más tarde, del conflicto del Celta-Barcelona... dejarnos deciros que hay otros partidos o competiciones para disfrutar de la suscripción mensual de Movistar Plus +... Como, por ejemplo:

Liverpool - Manchester United, la jornada de la Premier League más solicitada

Uno de los clásicos que paraliza Inglaterra está de vuelta. El Liverpool de Slot llega con todo para aprovechar la crisis del United y seguir en lo más alto de la Premier.

Los reds buscan imponer su estilo y prolongar su gran racha, mientras que los de Old Trafford tratarán de reaccionar ante su eterno rival en un duelo con historia, tensión y mucho más que tres puntos en juego.

Los dos partidos por jornada más destacados de la Euroliga también en Movistar Plus +

El Real Madrid vuelve a la acción en la Euroliga este miércoles (20:45 h) con un duelo de altura ante el Partizán de Belgrado, en directo por Movistar Plus+. Los de Chus Mateo buscarán su tercera victoria en el Movistar Arena y seguir firmes en el arranque de la competición.

La semana promete emociones fuertes, porque el 14 de octubre será el turno del Maccabi-Barça, otro partidazo de la jornada. Los de Peñarroya rompieron su mala racha europea de cuatro derrotas seguidas ante un Maccabi que tuvo varias posesiones para llevarse el encuentro.

La Euroliga no da tregua… y todo, como siempre, podrás vivirlo en Movistar Plus+.

