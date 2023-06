Estos son los productos más vendido durante el último Amazon Prime Day

Selección de los productos más vendidos durante el último Amazon Prime Day, de la afeitadora Philips OneBlade a los relojes inteligentes

El martes 11 de julio tendrá lugar el primer Prime Day de este año y se prolongará hasta el día 12 de julio. Esas 48 horas Amazon se viste de gala y prepara sus mejores precios para sus clientes Prime en miles de productos.

Ofertas que estarán presentes en todas las categorías: electrónica, hogar y jardín, cocina… cualquier puede encontrar satisfacción en alguno de los productos que se ofertarán la próxima semana en el marketplace.

Este año Prime Day contará con más ofertas que el año pasado de colaboradores comerciales que venden en Amazon, en su mayoría pequeñas y medianas empresas como Olistic Science, Flamingueo, Pisamonas, Freshly Cosmetics y Singularu.

Los clientes Prime (y si aún no lo eres, puedes probar este servicio durante 30 días y sin compromiso) podrán disfrutar de ofertas exclusivas en sus productos favoritos durante los días de Prime Day. En SHOPPING hemos seleccionado los productos más vendidos durante el último Prime Day (y algunos de ellos ya tienen descuento).

Freír en aceite, sea girasol u oliva, es caro. O al menos, más caro de lo que es freír con aire caliente. Sí es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena.

Cuenta con una capacidad de 5,5 litros (perfecta para familias de hasta 6 miembros). Sus 11 programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta 4 horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

En cuanto a características más técnicas, la freidora de aire cuenta con una potencia de 1700W y una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Estas pastillas para el lavavajillas tienen poder quitagrasas, brillo superior y protección para la vajilla. Su tecnología termofórmico, junto con su poder antigrasa, secan y maximizan el brillo de la vajilla.

Cuentan con protección extra para vajillas delicadas y la mantienen más brillante por las tiempo.

Finish es la marca recomendada por los principales fabricantes de lavavajillas.

Es uno de los relojes inteligentes más potentes del mercado. De alta gama, gracias a sus impresionantes características que lo convierten en uno de los más valorados.

Cuenta con un sensor de frecuencia cardíaca, además de medir la saturación de oxígeno. Es perfecto para hacer deporte, ya que permite planificar tus rutas con el mapa preinstalado.

Tiene conectividad Bluetooth, ANT+ y WiFi. Destaca, además, por su autonomía. Atención: ¡hasta 21 días con una sola carga!

Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo.

La tecnología de OneBlade integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

Es muy difícil encontrar un ordenador portátil con 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento SSD por este precio, sobre todo, teniendo en cuenta que el procesador es un AMD Ryzen 5 5500U. Por todo esto, este HP Laptop 15s se ha convertido en el ordenador más vendido en Amazon Prime Day 2022, segunda edición. Por si fuera poco, además cuenta con un panel FullHD de 15.6″ y Windows 11 Home ya instalado.

Las toallitas Aqua de Dodot están elaboradas con un 99% de agua para una limpieza delicada de la piel de tu bebé. El 1% restante incluye ingredientes delicados con la piel que ayudan a recuperar el pH natural de la piel y previenen de irritaciones. Además, contiene algodón orgánico para que el contacto con la piel del bebé sea muy suave. Estas toallitas son apropiadas para la piel desde el primer día y han sido testadas dermatológicamente. No contienen perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.

El Samsung Galaxy M13 es el smartphone, por excelencia, más barato de Amazon. Es un teléfono móvil libre Android, con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Destaca por su impresionante pantalla con tecnología FHD+, y con 6,6 pulgadas. Su cámara es óptima: 50 MP.

El diseño es minimalista y con bordes suaves y redondeados. Está disponible en tres colores: verde intenso, azul claro y naranja cobre.

No es una veterana en Amazon y pese a no tener ni un mes de historia, ha entrado con mucha fuerza en este Prime Day gracias a una oferta de precio con la que es difícil competir: nada menos que un 67% de descuento, colocan esta sandwichera de más de 40 euros en menos de 20, lo que en muchos comercios considerarían “un regalo”. Y eso que no le falta detalle. Tiene alta potencia (700W) con indicadores de funcionamiento y calentamiento, una placa superior auto ajustable y máxima seguridad gracias a su asa de toque frío y pies antideslizantes.

Fabricadas en plástico ABS inodoro, reciclable, duradero y ligero. Soportan hasta las prendas más pesadas (4,5 kg) y cuentan con barra central para colgar corbatas, bufandas, cinturones y otros accesorios.

¡Sumérgete en el contenido Ultra HD 4K como si estuvieras en el cine!

Gracias al nuevo procesador Quad-Core de 1,8 GHz, el Fire TV Stick 4K es un 40 % más potente, las apps se inician más rápido y la navegación es más fluida.

Colores vívidos y muy realistas con Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos. ¡Toda una experiencia sin salir de casa!

Este Fire TV Stick con Wi-Fi 6 te proporciona una conexión con menos congestión de red, por lo que disfrutarás de una reproducción en streaming y videojuegos en línea más fluidos.

Para poder beneficiarte de las ventajas del Wi-Fi 6, necesitarás un rúter compatible, pero el Fire TV Stick 4K Max también es compatible con protocolos anteriores de wifi.

Disfruta de tu contenido favorito en Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV...

Este dispositivo se caracteriza porque estimula el clítoris sin contacto, mediante ondas expansivas y pulsaciones.

Posee un Modo Susurro ultrasilencioso, y 11 programas de ondas de presión para adaptarse a todos los gustos y necesidades.

Otro dato importante es que tiene protección contra el agua IPX7, así que se puede usar en la bañera. Pero hay que tener cuidado: se puede mojar, pero no sumergir en el agua.

Está fabricado con silicona para un contacto suave y aséptico con el cuerpo.

Por último, cuenta con una batería recargable que funciona con cualquier cargador USB. El cable contacta de forma magnética con el dispositivo, lo que evita usar un conector que impediría la impermeabilidad.