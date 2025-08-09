Estos son los utensilios que necesitas para preparar las ensaladas más frescas en menos de cinco minutos

Agosto no da tregua. Con los termómetros subiendo hasta los 40 ºC, el cuerpo pide frescura y ligereza. Y aunque protegerse del sol, hidratarse y evitar esfuerzos excesivos son básicos, hay otro aliado silencioso que nunca falla: una buena ensalada. Porque sí, cuando el calor aprieta, lo mejor es irte a lo sencillo con platos frescos, fáciles y muy saludables. Y para hacer batidos, esta batidora es la mejor.

Junto al gazpacho o salmorejo, las ensaldas se convierten en el comodín perfecto para almuerzos y cenas. No solo refrescan e hidratan, también nos salvan del temido "no sé qué comer" con combinaciones infinitas: legumbres, frutas, frutos secos, proteínas... Y lo mejor de todo es que, con los utensilios adecuados, puedes tenerla lista en minutos y sin manchar media cocina.

Asique si no sabes ya cómo combatir el calor, aquí tienes la lista de los utensilios definitivos para preparar ensaladas como un auténtico chef... sin despeinarte (ni sudar)

Para lavar la ensalada: una centrifugadora

El primer paso para preparar una buena ensalada es lavar todos los alimentos que vamos a añadir. Para la base de la ensalada podemos elegir lechuga iceberg, canónigos, espinacas, acelgas... Y deben estar muy limpios.

Aunque podemos lavarlas utilizando un simple colador, el mejor elemento para asegurarnos que quedan libres de bacterias es usando un centrifugador de verduras. Este que hemos seleccionado tiene un tamaño compacto para que no ocupe mucho espacio en la encimera: 16 centímetros.

Y tiene doble función: la cesta, como colador, y el cuenco transparente, como bol o ensaladera. Es muy fácil de limpiar, ya que es un producto apto para el lavavajillas.

La firma Taylors Eye Witness es experta en utensilios de cocina, todo un referente culinario con productos como juegos de cuchillos, afiladores o peladores.

Olvídate de estar una eternidad picando: este cortador lo hace por tí en menos de un minuto

Este cortador multifuncional te valdrá para pelar y cortar cualquier tipo de verdura, incluso frutas para hacerte una buena macedonia.

Cuenta con cinco cuchillas intercambiables que hacen que este utensilio de cocina cumpla todas tus necesidades de cortar, rallar y picar.

A diferencia de los aparatos grandes, este aparato de cocina es fácil de guardar y de limpiar, ya que es apto para el lavavajillas.

Incluye un protector de dedos y un guante de protección para mantenerle seguro. Además, está hecho con plástico ABS, que no es tóxico y está libre de BPA, lo que garantiza una comida sana para su familia.

Para recetas más elaboradas: un espiralizador de verduras

¿Y si hacemos espaguetis de calabacín o zanahoria? Es muy sencillo, aunque para ello vamos un espiralizador, que se trata de un aparato que va a convertir nuestras verduras en un aspecto muy parecido a la pasta.

El de la marca Ibergrif es uno de los más vendidos, con más de 600 unidades compradas en el último mes. Está hecho de acero inoxidable y equipado con unas cuchillas afiladas. Pese a ello, incluye un diseño ergonómico y un protector de dedos antideslizante, asegurando un uso seguro y cómodo mientras prepara su pasta de calabacín favorita.

Es muy sencillo de utilizar, y sobre todo, se puede hacer con una sola mano.

Para servir la ensalada: unos cubiertos de madera

Las cucharas para servir ensalada son otro utensilio fundamental, al igual que el set de cuchillos indispensable en cualquier cocina. En este caso, es muy importante por elegir un modelo que sea ligero y muy fácil de limpiar. ¡Y lo hemos encontrado! Este de FAAY son resistentes al calor y a la humedad.

Están fabricadas por artesanos del noroeste de Tailandia, con los mejores materiales para que nos duren mucho tiempo. El fabricante recomienda lavarlas a mano y secarlas al aire. Cuando entran en contacto con el aceite, advierten, es probable que el color de las cucharas se oscurezca.

La ensaladera de madera que también tendrá un toque decorativo

Es casi imprescindible. Las ensaladeras son un utensilio que nunca debe faltar en nuestra cocina. Esta de madera es una de las más aclamadas en Amazon, con un tamaño perfecto para dos comensales: 26 centímetros.

Fabricada en madera de acacia, un material resistente que, recuerda la marca, "apenas requiere mantenimiento". Se debe lavar a mano y no es apto para microondas.

También es recomendable evitar utensilios de metal, ya que podrían rayar la superficie del producto.

Para comer la ensalada fuera de casa: una fiambrera

Si quieres llevarte la ensalada fuera de casa, ya sea a la oficina o para hacer un picnic, debemos optar por una fiambrera que mantenga la comida en perfecto estado para evitar intoxicaciones alimentarias.

La fiambrera de la marca Bugucat está fabricada con materiales alimentarios seguros. No contiene BPA, ni vinilo, ni plomo ni PVC.

Se puede calentar en el microondas y lavar en el lavavajillas. Tiene una capacidad de 2.000 mililitros y permite separar las comidas.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.