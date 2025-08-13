Los tres artículos clave para acabar con el insomnio por calor y dormir mejor este verano

La actual ola de calor, que está dejando temperaturas extremas muy por encima de los 40 °C en numerosos puntos del país, también está dejando temperaturas nocturnas muy difíciles de sobrellevar (superiores a los 23-25 °C). Te acuestas y, en lugar de dormir, sientes que estás en una sauna portátil.

El calor acumulado en la habitación, las sábanas pegadas a la piel y ese aire pesado que no circula hacen que el insomnio sea un invitado no deseado. Y si te cuesta dormir por culpa del estrés, este suplemento le ayuda a muchos hombres.

En situaciones así, no basta con abrir la ventana y rezar por una brisa milagrosa. La clave está en crear un entorno fresco y cómodo que te permita conciliar el sueño y mantenerlo durante toda la noche. Y para hacerlo durante el día, estos dos trucos serán tus mejores aliados contra el sudor.

Por eso, desde Shopping hemos seleccionado tres artículos que se han convertido en el salvavidas para miles de personas este verano. Con ellos, hasta las noches más sofocantes pueden convertirse en un oasis de descanso.

Para mantener siempre tu cabeza refrescante: una almohada de gel refrigerante

Imagina apoyar la cabeza en una almohada fresca que te acompañe durante toda la noche. Esto es lo que consigue esta almohada de gel: basta con colocarla durante 2-3 horas en el frigorífico mientras, por ejemplo, te preparas la cena y ya la tendrás lista para la hora de dormir.

Puede usarse sobre o debajo de tu almohada habitual y es perfecta para combatir sofocos, sudoración nocturna o simplemente aliviar la sensación de calor.

Además, su diseño también ayuda en casos de dolor muscular, de cuello o espalda, así como dolores de cabeza. Fabricada con nailon impermeable de alta calidad y relleno de silicona médica, es totalmente a prueba de fugas y no requiere rellenado con agua.

Es ligera y fácil de transportar incluso en viajes. Por lo que podrás llevarla sin problemas a tus vacaciones de verano, junto con estos diez imprescindibles.

El juego de sábanas más fresco que arrasa en Amazon

El tacto suave y fresco de este juego de sábanas es justo lo que necesitas mejor para dormir estas semanas. Está confeccionado en poliéster microfibra cepillada, lo que aporta un acabado liso y cómodo, manteniéndote fresco en las noches cálidas.

El juego incluye tres piezas: una sábana plana (167 x 243 cm), sábana bajera (90 x 190 cm con bolsillo de 35 cm de profundidad) y funda de almohada (50 x 75 cm). La sábana bajera cuenta con elástico total para un ajuste perfecto al colchón.

Además, el material es resistente al lavado. Es fácil de limpiar, se puede lavar a máquina y secar a baja temperatura.

En resumen, una inversión práctica para renovar tu ropa de cama y ganar frescura sin renunciar a la comodidad y calidad. En estos momentos, es además el juego de sábanas más vendido en Amazon.

Y para tener tu dormitorio fresco, este miniventilador ultrasilencioso superventas

Con más de mil ventas en las últimas horas, este pequeño ventilador se ha convertido en el mayor aliado por las noches.

Compacto, silencioso y sorprendentemente potente: este ventilador puede mover el aire hasta 7 metros de distancia. Dispone de tres velocidades y un cabezal oscilante de 90º que permite dirigir el flujo de aire justo donde lo necesitas.

Su funcionamiento silencioso (emite un máximo de 56 dB) lo hace ideal para colocarlo junto a la cama, aunque también puede usarse como ventilador de escritorio o montarlo en la pared.

Es perfecto para habitaciones pequeñas y medianas, su diseño aerodinámico optimiza la circulación del aire para que la sensación de frescor sea inmediata.

