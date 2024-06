Taylor Swift marca tendencia en sus conciertos con este precioso top que realza todas las curvas

Taylor Swift marca tendencia allá por donde pisa. La cantante norteamericana no solo ha conseguido colgar el cartel de Sold Out causando auténtica sensación en todos los conciertos sino que, además, ha conseguido dictar tendencia con algunos de los estilismos que lucía sobre el escenario. Y es que la renovación de los conjuntos para el Eras Tour ha dejado a todos sus seguidores de Instagram obsesionados con un top en particular capaz de de realzar cualquier figura.

Un bustier ajustado y brillante que, para quién quiera lucir tan radiante como Taylor Swift, puede copiar con esta lista de alternativas al conjunto que lució la cantante en uno de sus conciertos. Opciones low-cost que te ayudarán a estilizar todas tus curvas al fiel estilo de la cantante a la perfección.

Ideal, ¿verdad? En concreto, el bustier que ha lucido la cantante durante el Tortured Poets Departments, combinado con un braguita ancha y una chaqueta, pertenece a la prestigiosa casa de moda de Vivienne Westwood. Una opción de prenda ajustada que, pese a lo que pueda parecer, estiliza por completo cualquier curva. De hecho, si bien es cierto que los entrenamientos que ha llevado la cantante han pronunciado su ya silueta tonificada, este bustier ha conseguido realzar por completo la definición de su silueta.

El porqué recae en el patrón de la prenda. Uno que, por supuesto, no podía faltar en las opciones que os hemos recopilado y destacado; todos ellos, conseguirán estilizar tu abdomen y cintura con su puesta. De ahí a que, independientemente de la talla que tengas, consiga quedarte sensacional. Y eso, no es lo mejor. No, no.

Todas las opciones destacadas brillan por ser versátiles, es decir, es una prenda que puedes combinar con un pantalón, una falda o, incluso, un peto. De ahí, además, a que podamos empezar a señalarla como la prenda estrella del verano. Una que no cesarás de combinar con absoluto acierto este verano. De momento, os dejamos por aquí la mejor recopilación de tops con los que triunfar en verano.

Para ensalzar el pecho

Este top con cierre de sujetador y tiras decorativas se posiciona como una alternativa perfecta al lucido por Taylor Swift; se ajust a la perfección al cuerpo realzándolo. Además, resulta bastante sencillo de ajustar. Una cualidad que beneficia que sea óptimo para todos los tipos de cuerpo.

Corsé para un estilo de 'poeta torturada'

Al fin estilo de la canción de Taylor Swift, este corsé exento de tirantes se posiciona como una alternativa ideal para llevar en verano; te olvidarás de posibles marcas. Eso sí, recuerda: el protector solar es un imprescidible.

Una alternativa más 'denim'

Siguiendo solo el ejemplo del escote corazón, hay un top vaquero con ajustadas costuras para ensalzar el pecho. Una opción que, estaréis de acuerdo, resulta muy favorecedora indistintamente de la talla o letra de pecho que se tenga; consigue realzarlo de manera superfavorecedora.

Lo que está claro es que, indistintamente del bustier elegido de entre las opciones propuestas, conseguirás estilizar por completo la silueta con un resultado de lo más favorecedor que te empoderará casi tanto como las mejores canciones de Taylor Swift.