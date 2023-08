El tarjetero antirrobo para hombres: disponible en 12 colores

Es uno de los tarjeteros más valorados en Amazon y más económicos, por menos de 25 euros

El monedero es un accesorio de toda la vida que, quizás, ya ha pasado a mejor vida. Se trata de un accesorio diseñado especialmente para llevar monedas que se cierra normalmente con cremalleras, imanes o, en los modelos más deportivos, con tiras de velcro.

A diferencia de las billeteras, que en algunos diseños además de llevar billetes están dotadas de un espacio con cierre o velcro destinado a guardar dinero metálico, los monederos no están configurados para llevar billetes.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia del coronavirus, cada vez pagamos más con tarjeta y es habitual salir de cada sin efectivo. De ahí, la importancia de contar con un tarjetero, como este de la marca VULKIT, que tiene más de 3.000 valoraciones en Amazon.

Con un mecanismo especialmente diseñado, este tarjetero permite tener todas las tarjetas a mano de una forma rápida y sencilla, al activar automáticamente el control deslizante con la punta del dedo. Permite guardar hasta cinco tarjetas, por lo que es perfecto para la mayoría de las personas, aunque esto dependerá del grosor de cada una de ellas.

Tecnología de bloqueo RFID

Cuenta con tecnología anti-scan para proteger las tarjetas contra el roce inalámbrico no autorizado. Este portatarjetas tiene tiras dobles de silicona para una mejor organización, lo que reduce el riesgo de pérdidas.

El tarjetero tiene 0,8 cm de grosos y 53 gramos de peso. Mucho más ligero que una billetera tradicional. Está fabricado en aluminio de primera calidad. Destaca especialmente por su durabilidad y que evita que las tarjetas se deformen con el paso del tiempo.

Más de 3.000 valoraciones

Con 4,3 sobre 5 estrellas, es una de las tarjeteras más valoradas en Amazon. Los usuarios que la han probado ya dicen de ella que es perfecta para un regalo, muy cómodo y con buena relación calidad-precio.

"Funciona muy bien, llevo tarjetas, DNI, permiso de conducir y tarjeta de tren. Todo cabe sin problema. Es muy práctica. Como nota negativa diría que no meterla en el bolsillo con llaves o monedas porque se raya. Producto recomendable", explica José.

"El producto me gusta porque es muy cómodo, si se te cae te enteras, ya que es un cuerpo de aluminio, no sé ralla con facilidad, se me ha caído varias veces y ni un picotazo. La verdad que muy bien, el mecanismo par sacarlas funciona perfecto y alberga una tarjeta más de las que pone en descripción", señala, por su parte, Santiago.