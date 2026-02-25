"Muy eficaz": así es el suplemento del que todos hablan para aliviar la ansiedad desde el primer día

"¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad?", ¿Qué vitaminas me falta si tengo ansiedad?", ¿Cómo afecta el estrés al cuerpo?", ¿Qué puedo tomar para calmar la ansiedad rápido?... Basta con escribir la palabra "ansiedad" en el buscador para comprobar que es una de las grandes preocupaciones actuales.

Y es probable que tú, que estás leyendo estas líneas, también hayas sentido en algún momento esa presión en el pecho, las palpitaciones repentinas, la dificultad para conciliar el sueño o ese despertar a las 3 o 4 de la madrugada con la mente acelarada.

Según la Real Academia Española, la ansiedad es una estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, descrito muchas veces como angustia. Más allá de la definición académica, la Organización Mundial de la Salud ha advertido en distintos informes que cientos de millones de personas en el mundo conviven con trastornos relacionados con la ansiedad. Una cifra que no deja de crecer.

El ritmo de vida actual, la sobreexposición a estímulos, el trabajo, las responsabilidades familiares y la incertidumbre constante han disparado la sensación de vivir en un "estado de alerta" permamente. Pero ¿y si existiera un suplemento capaz de ayudarte a frenar ese runrún mental y recuperar la calma desde el primer día?

No hablemos de la ashwaganha ni del magnesio. El nombre que más está sonado, ahora, es GABA. Y no es casualidad.

GABA: qué es y por qué se ha convertido en el suplemento del momento

El GABA (las siglas del ácido gamma-aminobutírico) es un aminocácido que actúa como neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso. Dicho de forma sencilla: ayuda a "bajar revoluciones" cuando el cuerpo y la mente están en modo alerta.

En concreto, el suplemento GABA de Denipharma -el gran protagonista de este artículo- ha sido formulado precisamente con ese objetivo: favorecer la relación física y mental en situaciones de estrés cotidiano y contribuir a un descanso más profundo y reparador.

Ahora bien, ¿qué es lo que ha contribuido a que GABA se haya convertido en protagonista de muchas conversaciones? Pues bien: a diferencia de otros productos que prometen efectos inmediatos pero efímeros, este suplemento actúa ayudando a equilibrar la actividad nerviosa desde su primera toma, lo que puede traducirse en:

Sentir menor tensión muscular.

A nivel anímico, más calma.

Una mejora de la conciliación del sueño.

Despertares menos frecuentes durante la noche.

Su ingrediente clave es la clave de su éxito: el ácido gamma-anminobutírico

La fórmula parte de un componente principal:

Ácido gamma-anminobutírico (GABA): este aminoácido favorece la relajación del sistema nervioso, ayudando a calmar la sensación de nerviosismo y tensión acumulada. Al contribuir a relajar la musculatura y calmar la actividad mental excesiva, facilita el descanso nocturno y mejora la calidad del sueño.

Esta acción es especialmente interesante para quienes sienten que, aunque están agotados, no consiguen desconectar de la lista de pendientes al acostarse o se levantan más cansados de lo que se acostaron.

Por qué todos los usuarios lo recomiendan: qué tiene GABA frente a otros suplementos para la ansiedad

Aunque se trata de un producto relativamente reciente en el mercado, ya empieza a reunir reseñas destacadas. Comentarios como: "Muy buen resultado" o "He notado mejoría en pocos días", se repiten entre los quienes lo han probado.

Parte de su éxito radica en su sencillez: solo requiere tomarla una cápsula al día, preferiblemente por la noche, lo que facilita incoporarlo a la rutina sin complicaciones.

No obstante, más allá de estar formulado con GABA, como ingrediente principal, este suplemento destaca (y tiene éxito) por varias razones:

Ayuda a mantener la calma mental y aliviar la carga muscular acumulada.

Favorece un descanso profundo y continuo.

Contribuye a relajar el cuerpo y aliviar la carga muscular acumulada.

Cada envase incluye 120 cápsulas, lo que equivale a cuatro meses de uso siguiendo la dosis recomendada. Esto permite valorar sus efectos de forma continuada sin necesidad de reposición constante. Es decir, por unos 18 euros podrás disfrutar hasta tres meses de toma.

De ahí a que en este contexto en el que cada vez más personas sufren de ansiedad y se encuentran buscando soluciones naturales y prácticas para recuperar la calma y mejorar su descanso, GABA se está posicionando como uno de los suplementos más eficaces y recomendados del momento.

Eso sí, como con cualquier complemento alimenticio, es recomendable consultar con un profesional sanitario antes de comenzar a tomarlo, especialmente si se siguen tratamientos médicos o se padecen patalogías previas.

