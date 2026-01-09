Barcelona vs Real Madrid: dónde ver en directo la final de la Supercopa de España

Hay partidos que nadie quiere perderse, y la final de la Supercopa de España es uno de esos eventos que se disfrutan aún más cuando se trata del primer Clásico del año entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Y, en esta ocasión, hacerlo al precio mínimo es más sencillo de lo que parece. Si no te lo crees, quédate, porque te contamos cómo hacerlo para que empieces el año ahorrando.

Movistar Plus+ vuelve a apostar por una fórmula que premia a quienes se adelantan: una suscripción anual por 99,90 euros que incluye dos meses gratis, lo que permite acceder a 12 meses de contenido por el precio de 10. Una promoción especialmente atractiva para quienes quieren disfrutar de la final de la Supercopa de España y de todo un año de contenido deportivo ilimitado.

Además, Movistar Plus+ pone a disposición de sus suscriptores un amplio catálogo de cine, series originales, documentales y programas exclusivos, convirtiéndose en una plataforma ideal para quienes buscan entretenimiento de calidad durante todo el año. Todo ello con la posibilidad de disfrutar del contenido en múltiples dispositivos, adaptándose a cualquier rutina.

No te pierdas la final de la Supercopa de España: FC Barcelona – Real Madrid en Movistar Plus +

La Supercopa de España abre el telón de los títulos y este año FC Barcelona y Real Madrid pelearán por conseguir el que será el primer trofeo de 2026. Si todavía no sabes cómo ver el partido, Movistar Plus+ te ofrece la solución. Puedes suscribirte a su plan anual, con el que ahorrarás y disfrutarás de dos meses gratis, o, si prefieres probar primero, optar por el plan mensual, que por 9,99 euros te permite acceder a todo el contenido sin permanencia.

Este domingo 11 de enero, a las 20:00 (hora peninsular), se disputará en Arabia Saudí la gran final que podrás disfrutar en Movistar Plus+. Tras las semifinales, FC Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en un encuentro decisivo para levantar el título de campeón de la Supercopa. El FC Barcelona fue el primero en sellar su pase a la final tras derrotar al conjunto de Ernesto Valverde con un contundente 5-0. Por su parte, el equipo de Xabi Alonso venció al Atlético de Madrid por 1-2, asegurando así un Clásico que promete emociones fuertes y que podrás seguir en Movistar Plus+.

Prueba el plan mensual por solo 9,99 euros al mes

El plan básico mensual de Movistar Plus+, por solo 9,99 €, está pensado para quienes quieren disfrutar del mejor entretenimiento sin compromisos. Una opción flexible que permite acceder a todo el catálogo de la plataforma —desde deporte de primer nivel hasta series, películas y documentales exclusivos— con la tranquilidad de no tener permanencia.

Es la alternativa perfecta para probar el servicio a tu ritmo, explorar sus contenidos y descubrir por qué Movistar Plus+ se ha convertido en una de las plataformas más completas del mercado. Puedes entrar, salir y volver cuando quieras, adaptando el entretenimiento a tu estilo de vida.

Eso sí, la experiencia suele ser siempre la misma: una vez que el contenido forma parte de tu día a día —los grandes partidos, las series que enganchan y los documentales que emocionan—, el plan anual acaba imponiéndose como la opción más inteligente, tanto por comodidad como por ahorro.

Otros contenidos que puedes disfrutar en Movistar Plus+

Movistar Plus+ es mucho más que una plataforma de entretenimiento: es el lugar donde se vive el mejor deporte y las historias que marcan época. Con una oferta inigualable, podrás disfrutar de la Premier League, la Champions League, LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, además de tenis, motor, baloncesto, ciclismo y muchas otras competiciones que convierten cada jornada en una cita imprescindible.

A ello se suma un catálogo completo y variado de series y películas de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, junto a una cuidada selección de documentales exclusivos que profundizan en historias apasionantes y temáticas actuales. Desde estrenos y temporadas completas de series aclamadas hasta películas de todos los géneros —drama, comedia, thriller o cine familiar—.

Una combinación perfecta de emoción, calidad y contenido exclusivo que solo puedes encontrar en Movistar Plus+.