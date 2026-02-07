Super Bowl 2026: todo lo que no puedes perderte, desde actuaciones hasta merchandising oficial

La cuenta atrás para disfrutar de la Super Bowl 2026 ha comenzado. La madrugada de este 9 de febrero (o la noche del 8 de febrero en Estados Unidos) se celebrará el partido más seguido a nivel mundial: el último y decisivo encuentro del campeonato de la NFL. Una cita que enfrentará a los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional, y a los New England Patriots, líderes de la Conferencia Americana, en una gran final que promete emociones fuertes dentro y fuera del campo.

Y es que, más allá del fútbol americano, la música volverá a jugar un papel protagonista. En esta edición, el espectáculo del descanso atraerá aún a más espectadores gracias a la actuación de Bad Bunny, reciente ganador del Grammy al mejor álbum, que será el encargado de poner ritmo al esperado halftime show.

Recuerda: tanto el partido como el show del intermedio puedes verlo de principio a fin en DAZN por 4,99 euros, y además disfrutar de NBA y NASCAR. Todo al mismo precio.

Ahora bien, en esta ocasión vamos a dejar a un lado el análisis de cómo han evolucionado las actuaciones del descanso a lo largo de los años o los datos sobre la audiencia global de la Super Bowl, y vamos a centrarnos en otro de los aspectos que más interés despiertan entre los aficionados: el merchandising. Porque sí, más allá de un partido de fútbol americano, la Super Bowl es un espectáculo global que no deja de trascender fronteras.

Para resolver todas las dudas, hemos preparado una selección de los productos más buscados de los Seattle Seahawks y los New England Patriots -los grandes protagonistas de la noche- que están arrasando en ventas y rompiendo stock en estos momentos. Artículos que, además, se han convertido en auténticos imprescindibles y que acaban ganándose un hueco en la mesa, el sofá o el salón durante este tipo de eventos.

Qué productos de merchandising son más populares entre los aficionados

Los 5 básicos de los Seattle Seahawks: desde la chaqueta impermeable más cómoda hasta la botella a prueba de fugas

La botella a prueba de fugas de los Seattle Seahawks

Más allá de ser un termo perfecto para beber tu bebida favorita durante el partido de NFL, esta botella a prueba de fugas -que viene equipada con una pajita- resulta óptima para llevarla al gimnasio (y de paso estrenar tus nuevas mallas favoritas), gracias a que dispone de una tapa abatible que, más allá de garantizar un buen llenado también facilita que se pueda añadir hielo, en ella.

El pack de tres calcetines NFL Seattle Seahawks

Con el logotipo en el lateral, este set de tres calcetines con los colores representativos del equipo... se pueden encontrar estos de suela acolchada, costuras suaves en los dedos -ajenos a puntos de presión, que puedan causar algún tipo de irritación-, confeccionados con materiales bastantes resistentess y, asimismo, están acondicionados para realizar todo tipo de actividades.

Con más de 3.000 valoraciones sobresalientes, hazte con la sudadera con capucha de los Seattle Seahawks

Pensada para ser usada tanto para hombres como para mujeres, esta exclusiva sudadera con capucha de forro polar está pensada para convservar la temperatura. Como distintivo, esta sudadera cuenta con un gráfico impreso de tu franquicia favorita por encima del bolsillo canguro.

Anima sin pasar frío: el gorro deportivo de New Era Seattle Storm III

Presentamos el New Era Seattle Seahawks Storm III Beanie Sport Knit: el accesorio definitivo para clima frío para cada fan de los Seahawks. Ya sea que estés animando desde las gradas o desafiando los elementos al aire libre, este gorro está diseñado para mantenerte caliente y elegante durante toda la temporada.

Por menos de 30 euros, la bufanda de los Seattle Seahawks con flecos

Con el logotipo y las letras del equipo de gran tamaño, esta bufanda con el logotipo de los Seattle Seahawks es perfecta para lucir durante el partido y, para después, mostrar tu apoyo al equipo y, de paso, mantener abrigada y protegida la garganta.

y más...

Los 5 básicos de New England Patriots: desde la sudadera más cómoda hasta el gorro perfecto para combatir el frío

La botella térmica con pajita de New England Patriots

De acero inoxidable de alta calidad que mantiene la temperatura por más tiempo, esta botella a prueba de fugas se posiciona como una perfecta opción. Y es que al igual que sucedía con los Seattle Seahawks, se posiciona como una perfecta opción para llevarla rellenada desde con el mejor café con leche hasta un simple refresco.

Por menos de 25 euros: así es la camiseta unisex de los New England Patriots

Con un material de lo más cómodo, ligero y rápido de secar, encontramos esta camiseta de lo más cómoda de los New England Patriots.

Con más de mil valoraciones, la gorra New England Patriots de New Era

Con un diseño ajustado de los New England Patriots de New Era, esta gorra con un estilo moderno destaca por contar con el emblema de los Patriots en la parte delantera. Asimismo, cuenta con un cierre a presión para ajustar facilmente el tamaño. Una visera curva protege la cara del sol intenso y los paneles de malla central y trasera permiten que la brisa haga su magia.

La sudadera con capucha de New Era

Disponible en un sinfín de colores y con los distintos emblemas, destaca esta sudadera con capucha. Una prenda moderna y alta calidad con un ajuste adecuado para todos, que resulta muy versátil.

La camiseta americana de New Era NFL

Y más...

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.