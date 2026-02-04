Super Bowl 2026: cuándo es y dónde ver la gran final de la NFL al ritmo de Bad Bunny

"¿Dónde ver la Super Bowl 2026?", es una de las preguntas más repetidas de los últimos días. Y no, no solo porque el recién ganador del Grammy, Bad Bunny, nos invite a mover las caderas en el esperadísimo descanso de la competición. No. Y es que la gran final de fútbol americano que define al campeón de la NFL de la temporada 2025, ya está prácticamente aquí y se perfila como uno de los eventos más mulitudinarios y emocionantes del año.

Esta edición, que celebra el 60.º aniversario del Big Game, tendrá lugar el domingo 8 de febrero de 2026 en el hogar de los San Francisco 49ers, el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, un escenario emblemático que ya albergó una final de la Super Bowl y que está listo para escribir una nueva página de la historia, que podrá seguirse en directo a través de DAZN.

La espera ha sido enorme y las expectativas, aún mayores. El partido enfrentará a dos equipos icónicos de la NFL que ya se midieron en la final de 2015: los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional (NFC), y los New England Patriots, líderes de la Conferencia Americana (AFC). En aquella ocasión, los Patriots se impusieron a los Seahawks por 28-24. Ambos equipos llegan con registros impresionantes y con la ambición de alzar el trofeo Vince Lombardi, en un duelo táctico y cargado de adrenalina.

Pero la Super Bowl no es solo un partido de fútbol americano: es un espectáculo global que trasciende el deporte. Este año, el show del descanso estará protagonizado por Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea y el primer artista latino en liderar el espectáculo en la historia de la Super Bowl. Su actuación promete ser uno de los momentos más comentados de la noche, un evento cultural que podrá disfrutarse en DAZN, junto a toda la cobertura especial del partido.

Cuándo y dónde ver la final de la Super Bowl 2026

La cita está marcada: 8 de febrero, a las 18:30 h en horario de la costa Este, lo que en España y gran parte de Europa se traduce en la madrugada del 9 de febrero, aproximadamente a partir de las 00:30 h. Una noche larga de fútbol americano, análisis, celebraciones y música en directo que podrá seguirse sin interrupciones a través de la plataforma de DAZN.

Pero, más allá de la fecha y los protagonistas, surge la pregunta clave: ¿cómo ver la gran final de la Super Bowl 2026 con la mejor experiencia posible? Aquí es donde DAZN se posiciona como la opción ideal para los aficionados, ofreciendo una cobertura completa del mayor evento deportivo del año.

DAZN: la mejor forma de vivir el Super Bowl 2026

La NFL se vive en DAZN, y no hay mejor momento para comprobarlo que con la Super Bowl, el mayor espectáculo deportivo del año. Con tu suscripción podrás disfrutar del fútbol americano en español, con cinco partidos semanales, Game Time, los playoffs y, por supuesto, la gran final, todo con una cobertura pensada para que no te pierdas ni una sola jugada.

Para quienes vibran con el deporte estadounidense, DAZN ofrece el plan Made in USA, una opción perfecta para vivir la Super Bowl y mucho más desde solo 4,99 € al mes. Este plan incluye la NFL al completo —partidos semanales, playoffs, Super Bowl y Game Time en español, además de RedZone en inglés—, junto a lo mejor de la NBA, con 180 partidos de liga regular, All-Star Weekend y playoffs, todas las carreras de NASCAR y las competiciones de Eurosport y Red Bull TV. Un paquete irresistible para los amantes del deporte americano.

Y si, además del fútbol americano, eres fan del fútbol europeo, el plan Fútbol de DAZN, desde 19,99 € al mes, amplía la experiencia con LALIGA, Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F, sin renunciar a la NFL, la Super Bowl y Game Time en español. Sea cual sea tu elección, suscribirte a DAZN es la forma más completa y cómoda de vivir la final de la NFL y disfrutar del mejor deporte durante todo el año.

Game Pass NFL o cómo poder disfrutar de la final en directo en DAZN por 0,99 euros

Ahora bien, déjanos compartir contigo una auténtica SUPEROFERTA. Y es que, si lo único que te apetece es ver y disfrutar de esta final (o simplemente no perderte la actuación de Bad Bunny, Green Day y otros artistas) DAZN ha lanzado su Game Pass: la forma más sencilla de disfrutar del pase para la Super Bowl LX.

Para hacerlo, existen dos opciones. Por un lado, el plan Ultimate por 4,99 euros; por otro, el plan Standard, mucho más asequible, por solo 0,99 euros. ¿Las diferencias? Con el plan Ultimate disfrutarás de una mejor calidad de imagen y de la retransmisión estadounidense sin anuncios. En cambio, el plan Standard incluye anuncios, pero permite algo muy interesante: verlo desde dos ubicaciones distintas y hasta en cinco dispositivos, lo que facilita compartirlo con personas que no viven en el mismo domicilio. El plan Standard, por su parte, solo permite una ubicación.

Aun así, por ese precio, ambos planes ofrecen acceso a todo el contenido de la NFL hasta el 31 de julio de 2026, incluyendo eventos como el NFL Combine o el NFL Draft. Eso sí, a diferencia del plan USA completo, aquí el contenido se limita exclusivamente a la NFL, de ahí la diferencia de precio. Y un último punto clave: se trata de un pago único, sin renovaciones mensuales.

No es solo fútbol americano: es un evento global

La Super Bowl es más que un partido: es un fenómeno cultural. Millones de personas en todo el mundo la esperan con emoción, no solo por el juego en sí, sino por el ambiente, los anuncios espectaculares que se exhiben entre cuartos, las sorpresas y las historias humanas detrás de los equipos.

Además de las actuaciones del descanso, el himno nacional estará a cargo de Charlie Puth, mientras que Green Day participará en la ceremonia de apertura, sumando aún más peso musical a la noche.

¿Por qué conformarte con ver solo fragmentos o resúmenes después del evento, cuando puedes vivir la Super Bowl en directo, con total comodidad y en la mejor calidad disponible? Con DAZN, cada pase, cada touchdown, cada emoción y cada nota musical tendrá lugar en tiempo real ante tus ojos.

No esperes más: suscríbete a DAZN, asegúrate de tener todo listo para el domingo 8 de febrero y prepárate para una noche inolvidable de deporte, música y espectáculo en la Super Bowl 2026.