Estos son los 7 partidos de fútbol clave este mes y que puedes disfrutar por 9,99 euros

Hay partidos de fútbol que están marcados en rojo en nuestro calendario. Esos duelos que merecen que nuestra agenda del día se adapte a ellos y poder disfrutar de un espectáculo único. Hay duelos que trascienden lo deportivo y quedan grabados en la memoria de los aficionados por la intensidad, la importancia y el momento decisivo tienen. Estos grandes partidos de LaLiga EA Sports, la Champions League y la Premier League están al alcance de la mano ya que están dentro de la suscripción de Movistar Plus+ de solo 9,99 € al mes (una tarifa única, sin permanencia y que incluye centenares de películas de cine y series). Te lo explicamos a continuación, con los grandes ejemplos futbolísticos que trae este mes de noviembre.

¿Qué partidos hay que marcar en rojo este mes de noviembre y que se pueden ver en Movistar Plus+ con esa suscripción de 9,99 euros al mes? Solo en este mes hay siete citas que sobresalen por su máxima rivalidad, por ser una de esas noches europeas de lujo y porque hay enfrentamientos en la Premier que reúnen a algunos de los mejores jugadores del mundo. Vamos a repasarlos, porque este fin de semana empieza la emoción.

El derbi vasco: Real Sociedad – Athletic Club

Los derbis siempre tienen un componente especial y el que enfrenta a Real Sociedad y Athletic Club es uno de los más intensos y bonitos de España. Y es que este 1 de noviembre no se celebra un único partido de fútbol, Anoeta se convierte en un hervidero cuando la Real recibe al Athletic y en la actual temporada este duelo medirá a dos estilos reconocibles: la propuesta de fútbol asociativo de la Real frente al empuje y ADN de los leones.

En la tabla, ninguno de los equipos marcha como se esperaba y si el Athletic ocupa la novena posición con 14 puntos, la Real se encuentra en la decimoséptima con 9 puntos, una por encima de los puestos de descenso. Más que nunca, en este derbi hay más de tres puntos en juego.

Champions de lujo: Liverpool – Real Madrid

Si hay un partido que simboliza la grandeza de la Champions League es el que enfrentará a Liverpool y Real Madrid este 4 de noviembre de 2025. Dos equipos históricos, dos de los tres que más Copas de Europa en sus vitrinas (junto al AC Milan, con 7, una más que el Liverpool), se cruzan de nuevo en un encuentro que evoca noches míticas en Anfield.

El ambiente en Inglaterra es incomparable: el himno del Liverpool, la grada teñida de rojo y la intensidad con la que se vive cada minuto convierten este choque en una de las citas imprescindibles del curso. El Real Madrid, especialista en grandes gestas europeas, llega dispuesto a prolongar su idilio con la competición, y el Liverpool, que no atraviesa su mejor momento en la Premier League, es un gran termómetro para saber cómo caminará cada uno en esta competición.

El Manchester City recibe al sorprendente Bournemouth

El domingo se vuelve más a meno de la mano del Manchester City – Bournemouth puede parecer a priori un partido desigualado, pero la Premier League nos ha enseñado que cualquier equipo puede sorprender.

Los de Pep Guardiola, con un estilo de juego que ha marcado época pero que esta temporada no han arrancado igual que otras, reciben a un Bournemouth dispuesto a sacar algún punto del Etihad Stadium. De hecho, la tabla de clasificación señala al visitante por encima del local con dos puntos de diferencia, siendo segundo el Bournemouth y quinto el City. ¿Se reflejará esta distancia en el partido?

Un clásico moderno: Celta – Barcelona

Balaídos es un campo incómodo y el Barcelona es consciente de lo difícil que es arrancar puntos de Vigo. El año pasado, sin ir más lejos, el duelo terminó con un 2-2. El Celta – Barcelona es un partido que gusta y que suele resolverse con marcadores ajustados (hace dos años también terminó en un apretado 1-2), por lo que esta temporada no se espera otro desenlace. Y eso que en la clasificación el Barcelona está segundo y el Celta decimotercero. Aquí esas cuentas poco sirven.

El gran choque de la Premier: Manchester City – Liverpool

Pocos partidos concentran tanta atención mundial como un Manchester City – Liverpool que se disputara el 9 de noviembre. Dos equipos que representan estilos diferentes y que no están cuajando un gran inicio de campaña. Fuera los dos de puestos de Champions y separados por un punto, este duelo puede significar un empujón hacia delante para unos y un empujón hacia detrás para otros. Otro choque en el que hay más de tres puntos en juego.

Elche – Real Madrid, la magia de LaLiga

Ve preparando el césped para el 23 de noviembre. Porque sí, si bien es cierto que a principios de año este partido no debía de ser uno grande o estar marcado en rojo, sin embargo el equipo revelación de la temporada recibe al líder. Algo que no ocurre todos los días. El Elche de Sarabia, recién ascendido, se encuentra actualmente en puestos europeos y su buen hacer lo juzgará este día el Real Madrid, aspirante al título.

Además, un Elche – Real Madrid representa la esencia histórica de LaLiga EA Sports: un equipo como el Elche, 24 temporadas en Primero que juega en el legendario estadio del Martínez Valero, recibiendo a uno de los clubes más laureados del mundo.

Champions League: Chelsea – Barcelona

El último de estos grandes partidos de esta lista de noviembre es el Chelsea – Barcelona, un clásico europeo que siempre trae consigo recuerdos de eliminatorias históricas. Stamford Bridge se llena de tensión cada vez que recibe a los azulgranas, en un ambiente que solo la Champions puede generar.

Todo este noviembre de fútbol por 9,99 euros

Siete partidos clave en noviembre, repartidos entre LaLiga, la Premier y la Champions, reunidos en una única suscripción. Movistar Plus+ ofrece la posibilidad de disfrutar de estos encuentros, además de todo su catálogo de cine, series y documentales, por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia y sin importar la teleoperadora que tengas. En efecto, estamos ante la tarifa perfecta para todos los aficionados al fútbol o, como mínimo, una con la mejor tarifa calidad-precio.

