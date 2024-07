La solución definitiva para evitar la aparición de rozaduras en tu piel este verano

El buen tiempo, las vacaciones y los días más largos son una excusa más para disfrutar de nuestros deportes al aire libre. No obstante, la actual subida de temperaturas puede dificultar la actividad con más sudor y muchas rozaduras.

Por eso, la mayoría de los deportistas deciden tomar preocupaciones extras y, además de beber mucha agua, compran un stick que evitará que cree ninguna herida.

Se llama Summer Saver y es de una marca alemana que triunfa en Amazon.

El peligro de las rozaduras en verano

Este stick antirozaduras funciona casi como un desodorante de crema y, con textura de bálsamo debe aplicarse en las zonas que más sufren del calor y el roce con la ropa: pies, dedos, muslos, axilas e incluso para evitar las heridas con una mascarilla.

Las rozaduras pueden hacer que un día de deporte se convierta en una pesadilla de dolor y escozor, retrasando excursiones e incluso impidiendo salir más di un día si el dolor persiste.

Para evitarlo, esta fórmula usa:

Aceite de coco

Almendras

Vitamina E

Una composición libre de crueldad animal y sostenible que mantendrá la piel hidratada y ayudará a que no salgan ni granos ni heridas. Los usuarios la adoran.

"Me salvó el verano"

Con más de 2.000 valoraciones y una nota de 4,4 en Amazon, los clientes aprecian que sirve tanto para prevenir como para cuidar las rozaduras después de pasear, tanto en los muslos como en los pies.

Además, también destacan que es fácil de llevar en cualquier rincón y muy resistente a las altas temperaturas, por lo que es ideal para los paseos en esta ola de calor.

"Es útil, previene las rozaduras y puede llevarse encima en cualquier situación", ha comentado Mayte.

"Este producto me salvó el verano. Incluso cuando caminaba kilómetros a 32 °C, podía ponerme pantalones cortos cómodamente sin tener que preocuparme. Por fin, no más rozaduras dolorosas en la parte interna de los muslos", ha escrito Nora.

"He vuelto a comprar este producto", ha añadido otro usuario: "El Summersaver no se pega, cabe en todos los bolsos y cumple su función. También tiene un agradable y delicado aroma a flores de cerezo. No solo ayuda a prevenir el dolor en los muslos, sino que también es bueno para los pies cuando los zapatos se frotan. Una recomendación de compra clara por mi parte, aunque el precio pueda parecer un poco elevado por ahora".

Para pieles más sensibles

El SummerSaver de versión Sport tiene un olor a menta y, como han mencionado los comentarios, también hay otra opción con sabor a cerezo.

Además, para pieles sensibles hay otra que incluye aloe vera y el pantenol, una pro-vitamina que, como el aloe, tiene propiedades hidratantes y calmantes.

La piel debe ser una de las prioridades del verano, ya que puede haber resultados muy negativos de la exposición solar prolongada y negativa en nuestro cuerpo.