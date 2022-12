El smartwatch (a mitad de precio), con unas valoraciones impresionantes y que cuesta menos de 50 euros

“Este reloj tiene buena relación calidad-precio”

Cuenta atrás para decir adiós a 2022. A estas alturas del año, y a unas semanas para terminar el año, es casi imposible cumplir con los propósitos que nos planteamos hace ya casi un año.

Sin embargo, ya deberíamos ir pensando que nos gustaría cambiar para los próximos doce meses: aprender inglés, comer mejor, ir al gimnasio… o simplemente salir a caminar. Pero empezar ya. No hace falta esperar a enero.

Es importante no dejar de sumar kilómetros, levantar peso, hacer yoga o el deporte, ya que son muchos los beneficios que nos aportan a nuestro organismo.

De hecho, es una de las recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 180 minutos a la semana para evitar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, hipertensión o cáncer.

Para conseguirlo, se puede sumar un nuevo aliado. Hablamos de los smartwatches. Estos dispositivos cuentan pasos, calorías, miden la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, te dicen el nivel de oxígeno en sangre y hasta si sufres de estrés.

Y las navidades son una oportunidad única para hacerte con uno aprovechando los descuentos y los grandes chollos de Navidad de Amazon. Porque, aunque la mayoría de los modelos supera habitualmente los 100 euros, en Sport hemos encontrado uno de los smartwatches más valorados y que, además, hoy está a mitad de precio.

El modelo de la marca Nerunsa, con un 43% de descuento y por tan solo 34,49 euros, tiene una pantalla HD de 1,69 pulgadas, con colores más realistas. Además, las esferas son personalizables.

Un smartwatch de sobresaliente

Como ocurre con todos los modelos, mide el ritmo cardíaco en tiempo real y monitorea el tiempo de sueño, tanto ligero como profundo, lo que permite adaptar nuestra rutina a la forma de dormir. Cuenta con 25 modos de deporte para registrar los entrenamientos: bicicleta, yoga, comba, bádminton, baloncesto, running...

Y es impermeable, para que se pueda realizar ejercicio físico tanto en el interior como exterior y resistir al sudor o la lluvia.

Se conecta con el teléfono móvil a través de Bluetooth, lo que permite recibir y realizar llamadas, leer mensajes de WhatsApps y SMS, notificaciones en las redes sociales… Es compatible con iOS y Android

Con una valoración de 4,8 sobre 5 y más de 1.000 valoraciones, la mayoría de los usuarios coincide en que “este reloj tiene buena relación calidad-precio”.

“Funciona de maravilla, me pilla todos los pasos, el sueño, los mensajes de Whatsapp, cuenta las calorías consumidas, te avisa cuando llegas a los pasos que te has propuesto... La batería dura mucho, todavía no lo he cargado y está al 75% después de casi una semana”, escribe otra internauta que ya lo ha probado.