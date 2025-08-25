Prepárate para el estreno de Silksong con los mejores juegos disponibles para la Nintendo Switch 2, de momento
Aunque Silksong promete ser uno de los juegos del año para la consola, lo cierto es que ya hay disponibles grandes opciones con la que disfrutar una tarde de juegos
Regina Ruiz
La Nintendo Switch 2es la consola del momento, porque su estreno no ha decepcionado y todos los que la han probado coinciden en que es una auténtica maravilla. No es de extrañar que cada estreno de juegos cause sensación y uno de los más celebrados ha sido el de Hollow Knight: Silksong, que saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre.
A pesar de que el estreno de Silksong para la Switch 1 y 2 es todo un notición, también ha traído consecuencias negativas. Y es que Aeterna Lucis, otro de los juegos más esperados, ha retrasado su salida a 2026 para no coincidir con el primero y garantizar la mejor experiencia para los usuarios, aprovechando ese momento para pulirlo. Tranquilo, si eres una de las personas decepcionadas por el atraso de fechas, desde Shopping te hemos preparado una selección con todos los juegos disponibles, actualmente, para la nueva Switch y que aproveches al máximo la consola mientras llega la ansiada fecha.
La Nintendo Switch 2 es la consola con la que no te cansarás de jugar a Silksong
Todos los que se han decantado por probar la Nintendo Switch 2 no se han arrepentido. Nada mejor para prepararte para el estreno de Silksong que conseguirla ya y quedarte fascinado por sus impresionantes gráficos nítidos e inmejorable resolución Full HD 1080p con colores más vivos que nunca.
Sus nuevos mandos Joy-Con 2 completamente rediseñados que pueden usarse como ratón, la gran potencia, su pantalla más grande de 7,9 pulgadas y nuevo soporte totalmente ajustable hacen que sea la mejor consola que puedes tener en casa ahora mismo. Para todo tipo de personas, de diferentes edades y perfecta para jugar con la familia o amigos, arrasa hasta agotar existencias con numerosas recomendaciones.
En Amazon, está cerca de las mil compras solo el mes pasado (podría entrar en los artículos más vendidos de Amazon en Agosto) y sus compradores están encantados con su excelente calidad, gran rendimiento y enorme pantalla. Aseguran que la resolución es espectacular y que se navega por ella de forma fluida y rápida. ¿A qué esperas para conocer el resto de motivos por los que la consola mejor valorada?
Los juegos que puedes probar en la Switch 2 antes del estreno de Silksong
Aunque de Silksong prometa ser uno de los grandes estrenos de la Switch 2, lo cierto es que sus predecesores no han dejado indiferente a nadie. Hablamos de historias muy bien valoradas que se han llevado el aprobado de los fanáticos de los videojuegos.
Mario Kart World: el juego de la Switch 2 perfecto para un grupo de amigos
Un clásico de los videojuegos a la altura de Silksong y que nunca pasa de moda. Su nueva versión para la Switch 2 ha encantado por sus espectaculares paisajes y los mapas tan originales que han desarrollado. Por llanuras, ciudades, bosques o incluso sobre el agua, todos los lugares que te imaginas son posibles para una carrera con Mario Kart World.
Es el juego perfecto para participar en grupo, con hasta cuatro jugadores permitidos en la misma consola y 24 en su formato online. Además, trae un nuevo "Modo Supervivencia" para mantener la tensión hasta el último momento. La diversión está asegurada.
Su versión anterior está disponible para la Nintendo Switch original que ahora está rebajada.
Para los amantes de los juegos de acción y aventuras: Donkey Kong Bananza
Un estreno tan esperado como el de 'Silksong' fue el de Donkey Kong, una historia llena de acción que llegó en exclusiva para la Switch 2. Tendrás que ponerte en la piel de DK pegando todos los golpes y porrazos que te imagines, escalando y arrancando el terreno... Cuanto más destroces, más vas a avanzar por las zonas.
Hablamos de un juego lleno de sorpresas, que supera las mil compras en el último mes y que ya tiene en Amazon una espectacular nota de 4,7 estrellas sobre 5. Las personas que lo han probado lo describen como "excelente", uno de los videojuegos del año y lo recomiendan, destacando sus gráficos y la dificultad apropiada para avanzar en los niveles.
