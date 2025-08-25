Prepárate para el estreno de Silksong con los mejores juegos disponibles para la Nintendo Switch 2, de momento

Antes del estreno de Silksong, estos son los mejores juegos disponibles para la Switch 2 / Freepik

Regina Ruiz

Todos los que se han decantado por probar la Nintendo Switch 2 no se han arrepentido. Nada mejor para prepararte para el estreno de Silksong que conseguirla ya y quedarte fascinado por sus impresionantes gráficos nítidos e inmejorable resolución Full HD 1080p con colores más vivos que nunca.

Sus nuevos mandos Joy-Con 2 completamente rediseñados que pueden usarse como ratón, la gran potencia, su pantalla más grande de 7,9 pulgadas y nuevo soporte totalmente ajustable hacen que sea la mejor consola que puedes tener en casa ahora mismo. Para todo tipo de personas, de diferentes edades y perfecta para jugar con la familia o amigos, arrasa hasta agotar existencias con numerosas recomendaciones.

En Amazon, está cerca de las mil compras solo el mes pasado (podría entrar en los artículos más vendidos de Amazon en Agosto) y sus compradores están encantados con su excelente calidad, gran rendimiento y enorme pantalla. Aseguran que la resolución es espectacular y que se navega por ella de forma fluida y rápida. ¿A qué esperas para conocer el resto de motivos por los que la consola mejor valorada?

Los juegos que puedes probar en la Switch 2 antes del estreno de Silksong

Aunque de Silksong prometa ser uno de los grandes estrenos de la Switch 2, lo cierto es que sus predecesores no han dejado indiferente a nadie. Hablamos de historias muy bien valoradas que se han llevado el aprobado de los fanáticos de los videojuegos.

Mario Kart World: el juego de la Switch 2 perfecto para un grupo de amigos

Un clásico de los videojuegos a la altura de Silksong y que nunca pasa de moda. Su nueva versión para la Switch 2 ha encantado por sus espectaculares paisajes y los mapas tan originales que han desarrollado. Por llanuras, ciudades, bosques o incluso sobre el agua, todos los lugares que te imaginas son posibles para una carrera con Mario Kart World.

Es el juego perfecto para participar en grupo, con hasta cuatro jugadores permitidos en la misma consola y 24 en su formato online. Además, trae un nuevo "Modo Supervivencia" para mantener la tensión hasta el último momento. La diversión está asegurada.

Su versión anterior está disponible para la Nintendo Switch original que ahora está rebajada.

Para los amantes de los juegos de acción y aventuras: Donkey Kong Bananza

Un estreno tan esperado como el de 'Silksong' fue el de Donkey Kong, una historia llena de acción que llegó en exclusiva para la Switch 2. Tendrás que ponerte en la piel de DK pegando todos los golpes y porrazos que te imagines, escalando y arrancando el terreno... Cuanto más destroces, más vas a avanzar por las zonas.

Hablamos de un juego lleno de sorpresas, que supera las mil compras en el último mes y que ya tiene en Amazon una espectacular nota de 4,7 estrellas sobre 5. Las personas que lo han probado lo describen como "excelente", uno de los videojuegos del año y lo recomiendan, destacando sus gráficos y la dificultad apropiada para avanzar en los niveles.