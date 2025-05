Las series cortas más recomendadas con las que no querrás despegarte del sofá

El calor ha llegado para quedarse hasta un punto agobiante. Hay un plan perfecto para mientras esperamos a que pase el calor y salgamos a la calle a arrasar con las zapatillas de Skechers cómodas o la mejor colonia de hombre con olor duradero. Refúgiate de las altas temperaturas en casa con un maratón de las series cortas más recomendadas de la temporada, ¡no podrás despegarte del sofá!

Coge tu sofá más cómodo, pon a funcionar el increíble ventilador del techo que triunfa, hagas unas buenas palomitas y disfruta de las series cortas más interesante, galardonadas y originales.

Estas series cortas son ideales para desconectar de la rutina. Esta selección te ayudará a distraerte de las exigencias y obligaciones, para solo disfrutar del contenido más entretenido.

'La canción', la serie más esperada de Movistar Plus + de esta temporada

'La canción' repasa en tres capítulos de 50 minutos el complicado camino que tuvo España para ganar Eurovisión en 1968. Una serie llena de nostalgia, que destaca por su gran reparto, repleto de rostros conocidos: la ganadora del Goya Carolina Yuste interpreta a Massiel, Patrick Criado, de 'Antidisturbios' o 'La virgen roja' en el papel de Esteban Guerra o Àlex Brendemühl son algunos de los más aclamados.

Como es habitual en las producciones originales de Movistar Plus +, 'La canción' tiene una producción inmejorable, que te hará no querer apartar la mirada de la pantalla. Descubre todos los secretos de un momento histórico de España del que nunca se han conocido todos los detalles que hay detrás y las sorprendentes estrategias que siguieron para lograr la victoria.

Ya sabes que uno de los puntos fuertes de Movistar Plus + son las series, todas las producciones originales, como 'Los años nuevos' e internacionales, como 'Yellowjackets'.

Lo cierto es que el catálogo de Movistar Plus + no se compara a ninguno de otra plataforma. Además, con su nueva tarifa anual no puede ser más fácil suscribirse y disfrutar del mejor contenido. Podrás disfrutar de los estrenos más esperados de cine, las series más premiadas o lo mejor del deporte con dos meses gratis, por solo 99,99 euros todo el año... Simplemente alucinante.

'Enjambre', la mini serie más adictiva de Prime Video

Esta serie utiliza la sátira para reflejar hasta donde puede llegar la obsesión por los artistas, hasta el punto de que la protagonista, Dre (Dominique Fishback), moldea toda su personalidad en función de su ídola. Tendrás el corazón encogido hasta el final de los capítulos, pero necesitando saber en todo momento lo que ocurre.

Se ha convertido en una de las mini series más aclamadas de Prime Video por la forma tan original en la que plasman un drama de nuestros días, convirtiéndose en una fijación poco sana y más presente que nunca. Una historia que te impactará y por la que no te moverás del sofá ni medio segundo.

Ya sabes que en Prime Video tienes una gran cantidad de contenido en exclusiva por un precio muy económico. Si no la has probado, te encatará disfrutar de otros contenidos, como 'La mejor hermana' o 'Impostura'. Descubrelo por ti mismo suscribiendote a la plataforma que arrasa.

Una comedia para reírte y reflexionar: 'En Fin'

La serie 'En Fin' ha conquistado por su humor ácido, diferente al que encontramos en el resto de comedias. Son seis episodios de media hora, así que es muy fácil de ver y disfrutar. Plasma de la forma más divertida el escenario postapocalíptico de una familia y te fascinarán los sorprendentes giros de guion de la trama. Además de su humor salvaje, transmite frescura y no vas a encontrar series de este estilo en el resto de plataformas.

Llena de rostros conocidos, como Malena Alterio o cameos que no te vas a esperar, fue una de las series revelación del año pasado. Fusionan los chistes con reflexiones emocionantes e intensas, todo con un planteamiento inicial que no puede ser más interesante. Sin duda, una de las opciones de Prime Video que más 'me gustas' está coleccionando por lo bien hecha que está.

Los misterios que no pasan de moda en 'Agatha Christie: Hacia cero'

Movistar Plus + trae en exclusiva una adaptación fresca de uno de los clásicos favoritos de los espectadores: los misterios de Agatha Chrtistie. Esta serie de solo tres capítulos ha cautivado al público por lo bien que ha utilizado los elementos modernos en una historia de tantos años atrás, dándole el toque más original y diferente.

Las interpretaciones de esta serie corta es de lo más destacado en la historia del escandaloso divorcio de la estrella del tenis británico Nevile Strange y su exesposa Audrey, el verano que deciden pasar juntos en Gull's Point y el misterio que queda por resolver. Con una ambientación espectacular, te trasaladarás a la Inglaterra de 1936 y no querrás separarte de la televisión.

Encuentra la historia más emocionante en 'Cristobal Balenciaga'

Una de las producciones más recomendadas de 2024 y sigue siendo un gran éxito. Antonio San Juan está impecable, según critica y público, en el papel de Cristobal Balenciaga durante los seis capítulos de esta espectacular serie corta.

Gracias a la mini serie de Disney Plus, conocerás los secretos más oscuros del mundo de la moda y las ideas tan originales que hay que tener para prosperar. Una oportunidad de conocer los detalles del inicio de un imperio impresionante de nuestra actualidad.