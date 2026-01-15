De 130 a 52 euros: las zapatillas Calvin Klein rompen stock a su precio mínimo en las segundas rebajas (y más)

Ha llegado el momento de retomar la rutina tras las fiestas y la emoción de la Supercopa, pero con un incentivo que hace que empezar el año sea mucho más tentador: las segundas rebajas ya están aquí.

Si te preguntabas cuándo empiezan las rebajas de enero, la respuesta es: ¡ahora! Y sí, traen consigo oportunidades únicas para los que disfrutan de una buena ganga. Desde tablets -con descuentos de más del 70 %- y relojes hasta zapatillas de culto, esta segunda vuelta de descuentos permite aprovechar las mejores ofertas del año sin esperar al Black Friday.

En ESNCIAL hemos seleccionado algunas de las promociones más destacadas que puedes fichar ya. Eso sí, la rapidez es clave: si el stock se agotaba con las rebajas tradicionales de enero, en estas segundas rebajas se mueve todavía más rápido. No dejes que las oportunidades se escapen.

Hasta un 74 % de descuento: las mejores ofertas del día que puedes adquirir

Por 35 euros: los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido más solicitados

Rozando las 50.000 valoraciones sobresalientes y con un precio de auténtica ganga, estos auriculares inalámbricos se posicionan como una alternativa más que interesante a los codiciados AirPods de Apple. Y es que, por alrededor de 35euros, ofrecen prestaciones que sorprenden incluso a los más exigentes.

Más allá de su cancelación activa de ruido, destacan por una autonomía superior a las 40 horas. Una opción completa, actual y muy competitiva para quienes buscan tecnología avanzada sin disparar el presupuesto.

Con casi 1.000 unidades vendidas en horas: el edredón nórdico Pikolín a precio mínimo

“Con este edredón estoy encantada”, “un producto insuperable”… son algunas de las valoraciones que más se repiten sobre este edredón de Pikolín Home. Con más de 12.000 valoraciones sobresalientes y un 50 % de descuento, alcanza ahora su precio mínimo histórico. Un básico imprescindible en cualquier hogar, diseñado para aportar confort y un descanso de calidad que haga que salir de la cama sea un verdadero placer.

El spray anticongelante rebajado a 6 euros más solicitado

Con más de 5.000 valoraciones y una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon, este spray es una opción completamente segura para derretir el hielo de los cristales.

El descongelante Nigrin es eficaz hasta -55 °C y disuelve el hielo en todos los cristales, como el parabrisas, la luna trasera y las ventanas laterales, pero también los discos.

Pero además, el anticongelante Nigrin también evita que la superficie se congele inmediatamente. Esto te ofrece una visión clara incluso en el invierno más profundo y, por lo tanto, una mayor seguridad en la conducción.

De rozar los 100 a los 50 euros: el deshumidificador que te hará olvidar el olor de la humedad

Pequeño, portátil y silencioso, este deshumidificador eléctrico es perfecto para mantener el ambiente fresco y seco. Con un depósito de 1,8 litros, temporizador de 4/8 horas y un nivel de ruido inferior a 30 dB, podrás programarlo para salir de casa con tranquilidad sin que interfiera en tu trabajo, estudio o sueño. Una solución práctica y eficiente que hará que el mal olor de la humedad sea cosa del pasado.

De 130 a 52 euros: las zapatillas Calvin Klein con casi un 60 % de descuento

Cómodas, versátiles y con un diseño moderno, estas zapatillas Calvin Klein se adaptan a cualquier plan. Perfectas para combinar con conjuntos informales o para dar un toque chic a tus looks más cuidados, ahora alcanzan su precio mínimo histórico con un descuento cercano al 60 %, convirtiéndose en una compra difícil de ignorar.

Más de 90.000 compras en las últimas horas: así es la luz de emergencia V16

Help Flash IoT + es un dispositivo de señalización de emergencias en carretera. En caso de sufrir un accidente o una avería, gracias al alcance de su potente luz, esta baliza hace visible tu vehículo averiado para ser visto por otros conductores desde 1 km de distancia y 360.

Con casi un 30 % de descuento: la bicicleta estática para empezar el año en forma

Si tu objetivo es fortalecer músculos y perder grasa, esta bicicleta estática es una aliada perfecta. Permite controlar la intensidad del ejercicio, registrar la frecuencia cardíaca y ajustar tres niveles distintos de entrenamiento para optimizar resultados. Ideal para complementar dieta y entrenamiento sin salir de casa, convirtiendo cualquier espacio en tu propio gimnasio personal.

Por solo 21 euros, la cámara Tapo más solicitada de Amazon

Este pack de 2 cámaras Tapo se ha convertido en un éxito de ventas, con más de 3.000 unidades vendidas en el último mes. Normalmente rondan los 30 euros cada una, pero ahora puedes llevártelas por 42 euros el pack. Son fáciles de instalar, ofrecen control remoto, detección de movimiento y un extra de seguridad tanto para casa como para trabajo.

Con un 74 % de descuento: robot aspirador y fregasuelos Lefant con navegación láser

Este robot aspirador Lefant M330 Pro es un aliado integral para mantener tus suelos impecables. Su sistema de detección de obstáculos de 190º evita muebles, cables y objetos pequeños, mientras que su función de fregado y aspirado elimina manchas secas y húmedas en una sola pasada. Con la app Lefant, puedes programar limpiezas, cambiar modos y controlar el robot de manera manual.

Por 27 euros (antes 40): la camiseta de Under Armour perfecta para entrenar

Disponible en varias tonalidades, esta camiseta de manga larga Under Armour se convierte en la aliada perfecta para el día a día. Su tejido de secado rápido elimina el sudor y el olor, algo que la diferencia de otras camisetas deportivas o térmicas.

Además, sus paneles de malla estratégicamente ubicados garantizan una ventilación óptima, sin sacrificar ni un ápice de comodidad. Ideal para mantenerte fresco y seco en cualquier momento.

Por 13 euros: pack de 2 lociones corporales Neutrogena

Con más de 6.000 valoraciones sobresalientes, este pack de lociones corporales Neutrogena es un must para piel muy seca. Enriquecido con centella asiática, ofrece cuatro beneficios en uno: alivia, repara, fortalece y protege la barrera cutánea desde el primer uso. Una solución completa para mantener la piel suave e hidratada durante todo el año.

Con un 50 % de descuento: el reloj Fossil de acero inoxidable más versátil

Inspirado en los relojes vintage, este Fossil Grant combina elegancia y funcionalidad. Disponible en varias combinaciones de colores y materiales de correa, cada reloj cuenta con una caja de acero inoxidable y números modernos que aportan equilibrio y simetría al diseño. Un accesorio que eleva cualquier look, ahora a mitad de precio.

Por menos de 100 €: la cafetera Krups para un sabroso espresso

Esta cafetera está de moda por su rapidez y comodidad cada mañana. Con sus controles muy intuitivos, no puede ser más fácil preparar un espresso o capuccino cremoso y sabroso en tu cocina.

Tiene doble espacio, para que puedas preparar dos tazas a la vez, si así lo deseas. También tienes un potente vaporizador para calentar tu leche en unos pocos pasos.

Además, cuenta con un amplio depósito de 2 L y otros accesorios muy útiles, como una bandeja calienta tazas para que el café esté siempre como recién hecho.

Con casi un 50 % de descuento: el sérum facial que te hará olvidar las arrugas, la despigmentación y los poros

Este sérum facial de L’Oréal Paris se ha convertido en un básico del cuidado de la piel para quienes quieren combatir los primeros signos de envejecimiento. Con solo dos o tres gotas sobre rostro y cuello limpios, ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión, minimizar la apariencia de los poros y aportar luminosidad a la piel. Un gesto diario que transforma la rutina de skincare en un pequeño lujo.