Culé, celebra la victoria del Barça con su equipación más comentada... y a precio de chollo antes de que vuele

Culés, se acabó la espera. Empieza una nueva temporada con la ilusión renovada. Tras una pretemporada sobresaliente, con cuatro victorias contundentes y un juego que recuerda a las mejores noches del equipo, el FC Barcelona encara el curso con toda las energías recargadas y una plantilla repleta de talento. El nombre que más brilla es el de Lamine Yamal, a quien ya hemos visto lucir el '10' en casa. Sin embargo, esto no es lo único que ha llamado la atención en cuanto a la equipación se refiere...

Y es que, antes de que los de Hansi Flick se alzaran con el Trofeu Joan Gamper ayer tras vencer al Como, en su segundo partido de la pretemporada frente al FC Seoul pudimos ver la equipación más comentada del conjunto culé: la dorada. Que si bien sigue la línea de la segunda equipación de 2022, esta tiene mucha más historia. Y es que, es un homenaje a la estrella de la NBA Kobe Bryant.

Una camiseta que une fútbol, historia y leyenda y que, junto con los éxitos dentro del campo del equipo catalán, han catapultado a la camiseta como un auténtico bestseller que cualquier aficionado del fútbol y del deporte quiere tener.

La segunda equipación dorada: un homenaje a Kobe Bryant y los Lakers

Como bien hemos mencionado anteriormente, la camiseta con la que el equipo de Hansi Flick jugará en la mayoría de sus partidos como visitante es completamente dorada (recordando también a la equipación mítica de los Angeles Lakers con quien Bryant ganó cinco anillos de la NBA), en combinación con los bordes en azul y negro, a juego este con el pantalón.

Representa la conexión de Kobe Bryant con el club y rinde homenaje a dos iconos cuyo legado va más allá del deporte. En la parte superior izquierda, vemos como el mítico logo de Nike es cambiado para lucir el de la firma del jugador de baloncesto estadounidense, que representa una espada envainada y simboliza la disciplina, la determinación, la estabilidad y la protección que toda persona debe tener.

La camiseta, 100% poliéster, combina detalles de diseño auténticos con una tecnología ligera y de secado rápido para mantener la frescura y la comodidad independientemente de la exigencia del entrenamiento.

Además, asegura la mayor transpirabilidad, ya que cuenta con un sistema de refrigeración avanzado y zonas de transpirabilidad para mantener el cuerpo seco y eliminar hasta la última gota de sudor.

Y si eres más de clásicos: la primera equipación con las icónicas franjas blaugrana

Si eres más de clásicos, la nueva camiseta blaugrana no ha dejado tampoco indiferente a nadie. Los icónicos colores blaugrana se fusionan con estampados inspirados en el movimiento y detalles brillantes y enérgicos para celebrar la unidad y la devoción de su afición por el club.

A diferencia de las campañas anteriores, esta nueva incorpora degradados de color que aportan dinamismos a las tradicionales franjas blaugrana.

Al igual que la camiseta de la segunda equipación, esta es 100% poliéster, con materiales sostenibles que garantizan el mayor confort, comodidad y transpirabilidad.

