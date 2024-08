¿Te han robado el móvil este verano? Samsung te da un 29% de descuento para la compra de uno nuevo y un 25% en el seguro Samsung Care+

En verano se producen más robos que en cualquier otra época del año, porque hacemos más planes fuera de casa y a menudo descuidamos nuestros objetos personales en la piscina o en la playa. Y al final, el dispositivo que más peligro corre es el smartphone o teléfono móvil, porque es el más valioso y el que siempre llevamos encima. Si este verano te has enfrentado a uno de estos hurtos y te han robado el móvil, Samsung.com quiere ayudarte con un descuento del 29% para comprarte un nuevo smartphone y otro del 25% para contratar el seguro antirrobo Samsung Care+.

Por suerte, la tecnología ofrece muchas herramientas para intentar localizar el dispositivo que nos han robado. Si es tu caso, accede a Find My Mobile de Samsung o a Find My Device de Google para dar con él si no lo han apagado. Además, podrás hacer sonar una alarma, bloquear el dispositivo para que los ladrones no pueden utilizarlo e incluso borrar todos tus datos para una mayor protección.

Consigue aquí tu descuento si te han robado el móvil

Sin embargo, sabemos bien que a pesar de tener a nuestra disposición todas estas herramientas, que nos roben el móvil es un mal trago por el que nadie quiere pasar. Para compensar de alguna manera el esfuerzo económico que habías hecho para comprarlo e incluso el fastidio de perder todos tus archivos, Samsung.com quiere ayudarte con un 29% de descuento en la compra de uno nuevo. Además, también ponen a tu disposición un 25% de descuento en el seguro antirrobo Samsung Care+ para proteger al máximo tu nuevo dispositivo, financiación al 0% TAE hasta en 36 meses y la opción de recuperar todos tus antiguos archivos si tenías cuenta en Samsung Cloud.

¿Quieres saber cómo conseguir el descuento de Samsung.com para que el robo de tu móvil duela un poco menos? Sigue los pasos que te contamos a continuación.

Cómo obtener el descuento de Samsung.com si te han robado el móvil

Si te han robado el móvil, ya puedes solicitar en Samsung.com tu descuento para la compra de un nuevo dispositivo en apenas 4 pasos. Recopila la factura de compra, el IMEI del móvil que te han robado (lo encontrarás en la caja del dispositivo), una copia de tu DNI y otra de la denuncia. Envía toda la documentación a tienda.online@samsung.com

Una vez que el equipo de profesionales de la tienda online de Samsung.com valide toda la información que has envíado, recibirás en tu correo electrónico un código descuento del 29% para comprarte uno de sus smartphones. Podrás elegir entre los nuevos Galaxy Z Flip6 o Z Fold 6, el potente Galaxy S24 Ultra o el Galaxy A55 5G, entre otros modelos de Samsung, y adquirir tu favorito con descuento en su tienda online.

Pero no es la única ventaja de la que disfrutarás. Te recomendamos que también aproveches el 25% de descuento que ofrece Samsung.com para contratar su completo seguro antirrobo Samsung Care+. Ahora que ya sabes lo que supone que te roben el móvil, sabrás que pocas cosas se comparan con la tranquilidad de estar protegido en todas las circunstancias. Y también te ayudan con una cómoda financiación hasta en 36 meses sin intereses.

Además del descuento y de todas las ventajas para comprarte un nuevo móvil, Samsung.com también comparte algunos consejos para evitar que vuelva a ocurrir. Y si pasa, tendrás todo bajo control para que sea un poco más llevadero.

Haz una copia de seguridad de los archivos más importantes y guárdala en tu cuenta de Samsung Cloud.

de los archivos más importantes y guárdala en tu cuenta de Samsung Cloud. Contrata un buen seguro, como Samsung Care+, para estar siempre cubierto.

Activa la función 'Buscar mi dispositivo' para poder localizarlo en caso de robo o pérdida.

Vigila siempre tu smartphone en lugares concurridos e incluso intenta dejarlo en casa cuando vayas a la playa o la piscina.

Con estos consejos y el descuento de la tienda online de Samsung.com, el robo de tu smartphone probablemente sea un poco menos duro. Recuerda solicitarlo por correo electrónico y no te olvides de añadir al carrito el seguro antirrobo Samsung Care+, ¡que siempre viene bien!