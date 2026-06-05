Roland Garros entra en su fase decisiva: así puedes disfrutar el mejor tenis por menos de 10 euros al mes

Roland Garros entra en su fase decisiva. El Grand Slam parisino, la gran referencia de la temporada sobre tierra batida, afronta sus jornadas más determinantes con los mejores jugadores del circuito luchando por un lugar en la historia del torneo.

Tras más de una semana de competición en la capital francesa, el cuadro ya ha quedado reducido a los grandes aspirantes al título. La pelea por levantar la Copa de los Mosqueteros y la Copa Suzanne Lenglen alcanza ahora su punto álgido en una edición que, una vez más, mantiene la atención de millones de aficionados en todo el mundo. La misma que, ahora mismo, puedes disfrutar en Movistar Plus + por 9,99 euros

Cómo y dónde ver Roland Garros 2026

Zverev se enfrenta a Cobolli en la final de Roland Garros 2026 / EFE

El segundo Grand Slam del año reúne a las principales estrellas del tenis mundial en uno de los escenarios más emblemáticos del circuito. Para seguir los encuentros más destacados del campeonato, Movistar Plus+ ofrece acceso a una amplia selección de partidos de los Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500 a través de su Plan Libre por 9,99 euros al mes.

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Cuándo se juega la la final de Roland Garros

Las semifinales de Roland Garros se jugarán en dos días distintos. El cuadro femenino se disputará el jueves 4 de junio mientras que el masculino, el viernes 5 de junio. Los horarios todavía están por confirmar. La final femenina se disputará el sábado 6 de junio y la masculina el domingo 7. Para poder disfrutar de la fase final, suscríbete a Movistar Plus+ por sólo 9,99 euros al mes y vive el deporte desde casa.

Todo el tenis, en un solo lugar

Todo el tenis lo puedes ver en Movistar Plus + / Cortesía

Los aficionados a la raqueta pueden seguir durante toda la temporada algunos de los torneos más importantes del circuito internacional, con cobertura de los principales campeonatos y acceso a análisis, resúmenes y contenidos especializados.

Entre las competiciones disponibles destacan:

Los cuatro Grand Slam: Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open .

. Los principales Masters 1000 del calendario : Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati y Shanghái.

: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati y Shanghái. Dos canales propios de deporte, además de la programación de Eurosport 1, Eurosport 2 y Teledeporte.

La temporada permite disfrutar de figuras consolidadas como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, pero también seguir la evolución de jóvenes talentos que buscan abrirse camino en la élite del tenis mundial, como el español Rafael Jódar.

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Además, de todo el deporte, la plataforma ofrece una selección extensa de series y películas, tanto nacionales como internacionales, junto con documentales exclusivos que profundizan en temáticas de interés y relatos fascinantes. Podrás acceder a estrenos, temporadas completas de series reconocidas y una variedad de películas de todos los géneros: drama, comedia, thriller o cine familiar.

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