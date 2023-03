¿Qué son los repelentes de lluvia para el parabrisas? ¿Son necesarios?

Mejoran la visibilidad en los días de lluvia y evitan accidentes en la carretera

La lluvia será la gran protagonista de este miércoles en el oeste peninsular. A medida que nos vayamos acercando al fin de semana, la inestabilidad climatológica se irá extendiendo al este, a medida que se producirá un ascenso generalizado de las temperaturas. Por eso, ante esta situación meteorológica se hace necesario estar preparado y, más, si vamos a utilizar el coche.

Los repelentes de lluvia para el limpiaparabrisas cuentan con un aditivo hidrofóbico único que modifica la tensión superficial de las gotas de agua que caen sobre el parabrisas. Si se incrementa el ángulo de contacto hasta el punto apropiado, las gotas de agua que, de otro modo, serían planas al contacto con el parabrisas, recuperan su forma circular original, ofreciendo dos beneficios de inmediato:

Facilita el desplazamiento de las gotas, que resbalan rápidamente por el parabrisas, lo que mejora la visibilidad del conductor, la seguridad y el confort en la conducción, evitando accidentes en la carretera.

Mantener un parabrisas más limpio: de barro, mosquitos...

Este repelente de lluvia para el limpiaparabrisas de la marca Rain-X es uno de los más vendidos en Amazon y que mejor precio tiene (22% de descuento). Esta marca se ha especializado en la comercialización de productos específicos para el cuidado de las lunas, que ayuda a que los conductores se enfrenten con la mayor seguridad posible ante las inclemencias meteorológicas.

Este producto es, por tanto, una opción a tener en cuenta para ganar confianza en la conducción.

Tiene protección hasta -5ºC y con un eficiente control de la espuma para una aplicación óptima. Está libre de metanol de acuerdo con la normativa europea, reglamento (UE) 2018/589.

¿Cómo se utiliza?

Está fórmula está preparada para su uso directo:

1. Antes de utilizar el producto, se debe vaciar primero el depósito para un rendimiento óptimo, ya que se recomienda no mezclar el producto con otros líquidos lavaparabrisas.

2. A continuación, hay que verter el repelente directamente en el depósito de lavaparabrisas del vehículo sin diluir.

¿Qué dicen los usuarios?

Con más de 3.000 valoraciones, es una de los repelentes preferidos por los compradores. "Es una buena opción para aquellos que buscan rellenar el liquido del limpiaparabrisas, la verdad que se nota que repele el agua ya que al menos a mi me da la sensación que cuando llueve el agua "resbala" mas rápido, comparado claro con el liquido que venia de origen", explica un usuario.

"Me ha gustado mucho. Vivo en un pueblo de montaña que hace bastante frío y el agua siempre se me congelaba, este limpiador de lunas nunca se me ha congelado y además funciona muy bien para repeler el agua de la lluvia", ha señalado otro internauta.