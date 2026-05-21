La decisión que muchos pasan por alto en la Renta 2026: marcar o no la casilla 105

Estamos en pleno mes de mayo y, si eres de los que deja los papeles para última hora o simplemente estás esperando el momento tranquilo para revisar el borrador, seguro que ya tienes la cabeza dando vueltas con la campaña de la Renta 2026. Entre tanto dato y terminología técnica, hay una decisión pequeña, casi minúscula, que aparece en la primera página y que suele generar un mar de dudas: la casilla 105.

Es curioso cómo un gesto que no nos lleva más de un segundo pueda esconder tantos mitos. Muchos nos preguntamos lo mismo cada año: "¿Realmente me va a costar dinero marcar la casilla de la Iglesia?", "¿Significa eso que me van a devolver menos?". La respuesta corta y directa es un no rotundo. Entender qué hay detrás de esa "X" cambia por completo la forma en que vemos nuestros impuestos.

"Marcar la casilla 105 te quita dinero" y otros mitos frente al borrador

A menudo oímos frases como "he oído que marcar la casilla 105 te quita dinero", pero la realidad es mucho más sencilla. Cuando marcas esa casilla, estás decidiendo que el 0,7% de tu cuota íntegra del IRPF vaya directamente al sostenimiento de la Iglesia en España. No estás pagando más. No te están quitando nada extra. Simplemente estás ejerciendo tu derecho a elegir el destino de una parte de los impuestos que ya has generado.

Otra duda muy común es si las casillas son incompatibles. ¿Se pueden marcar las dos a la vez? ¡Por supuesto! Puedes seleccionar la casilla de la Iglesia y la de Fines Sociales (la 106) simultáneamente. De hecho, es una de las opciones más completas, porque estarás destinando un 0,7% a cada una, sumando un 1,4% total a proyectos sociales y eclesiales sin que a ti te cueste ni un céntimo de más. Si no marcas ninguna, ese dinero va directo a los Presupuestos Generales del Estado para fines genéricos.

Una 'X' con impacto

Qué implica que marques la casilla 105 en tu declaración de la renta / Cortesía

Para que esto no se quede en números abstractos, queremos ponerle cara y ojos a lo que sucede cuando decidimos marcar la casilla 105. No hablamos de conceptos lejanos, sino de realidades que están en nuestros propios barrios. Si hiciéramos un recorrido por esos proyectos, estas serían algunas de las paradas obligatorias:

Parroquia Santa María de la Amargura: donde el esfuerzo se traduce en un Centro de Mayores que llena de vida y compañía el día a día de nuestros vecinos más veteranos.

donde el esfuerzo se traduce en un Centro de Mayores que llena de vida y compañía el día a día de nuestros vecinos más veteranos. Hogar San Carlos: un hogar dedicado a madres en riesgo de exclusión, dándoles el empujón y la seguridad que necesitan para salir adelante con sus hijos.

un hogar dedicado a madres en riesgo de exclusión, dándoles el empujón y la seguridad que necesitan para salir adelante con sus hijos. Parroquia de San Pablo: un punto de apoyo espiritual y social constante que sirve de red de seguridad para muchas familias.

un punto de apoyo espiritual y social constante que sirve de red de seguridad para muchas familias. Colegio Diocesano C. Herrera Oria: donde se sostiene un aula para jóvenes con necesidades especiales, demostrando que la inclusión se construye con recursos reales.

Lo mejor de todo es que esto no es algo que te tengan que contar. Se puede vivir en persona. De hecho, muchos ciudadanos se apuntaron antes del 30 de abril para conocer estas labores de cerca y entender qué pasa realmente cuando pones esa cruz en el borrador.

Testimonios: ver para creer

Testimonios que confirman qué implica marcar la casilla 105 en la declaración de la renta / Cortesía

A veces, la mejor forma de despejar las dudas es escuchar a quienes, como tú, tenían sus dudas. Raquel, Raúl, Myriam y Antonio son solo algunos de los nombres de quienes se subieron este año a la " Línea 105 Xtantos " . Muchos de ellos no marcaban la casilla de la Iglesia antes de empezar el viaje, pero lo que vieron les hizo cambiar de opinión por completo.

Raúl Tostón, de 31 años, fue muy sincero: "Ahora sé que me van a devolver lo mismo". Por su parte, Paola Mesa confesaba algo que le pasa a mucha gente: "Antes no sabía que se podía marcar a la vez la casilla de la Iglesia y la de fines sociales".

Las reacciones tras visitar los proyectos son muy humanas y directas. Myriam Camacho admitía que "antes no sabía lo que ya estoy viendo", sorprendida por la ayuda. Ana Pérez, de 41 años, nos dejó una frase que resume muy bien esa sensación: "Jamás pensé que habría historias tan grandes detrás de una puerta". Y es que, como dice Antonio Lerena, mucha gente no se imagina la labor tan inmensa que realiza la Iglesia en los barrios y parroquias, llegando muchas veces donde nadie más llega.

No dejes que la inercia decida por ti

Es importante recordar que, desde 2007, la Iglesia no recibe asignaciones directas del Estado. Todo lo que logra para sus proyectos sociales, desde comedores hasta programas de reinserción o conservación del patrimonio, depende exclusivamente de la voluntad de los contribuyentes.

Un dato que suele pasar desapercibido es que el borrador de Hacienda suele copiar lo que hiciste el año pasado. Pero si es tu primera declaración, o si normalmente confirmas sin entrar en detalles, es muy probable que esa casilla aparezca vacía. En la última campaña, casi el 40% de las declaraciones no marcaron ninguna opción. Son millones de personas que dejaron pasar la oportunidad de decidir sobre su dinero sin que les costara nada.

Tienes hasta el 30 de junio para presentar tu Renta 2026 y si tu no haces la declaración no olvides decirle a quien te la haga tu decisión. Ya sea por internet, por teléfono o en persona, la casilla 105 te estará esperando. Marcarla es una forma sencilla de decir que te importa lo que pasa a tu alrededor, apoyando una labor que muchos, tras verla de cerca, califican como admirable.

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