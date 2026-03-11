Amazon liquida en sus Ofertas de Primavera los relojes más buscados: Armani, Fossil, Diesel, Tommy Hilfiger… ¡y más!

Armani, Fossil, Lotus, Tommy Hilfiger… son solo algunas de las marcas que más miradas acumulan en estos momentos; todos desean ver una pequeña (o no tan pequeña) rebaja en su precio. Más ahora, que se acerca el Día del Padre…

La razón es sencilla: en los últimos días hemos visto cómo Amazon ha ofrecido descuentos jugosos en sus modelos más codiciados durante sus ofertas del día. Entonces, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo en las Ofertas de Primavera de Amazon 2026?

Además, si eres miembro Prime, tu pedido llegará rapidísimo y con el mejor descuento, sin preocuparte por los gastos de envío.

Desde ESNCIAL, hemos querido recopilar algunos relojes de primeras marcas (los más buscados) que, en estos instantes, cuentan con un precio realmente irresistible.

Fiesta de Ofertas de Primavera 2026: los relojes más deseados pueden ser tuyos a muy buen precio

Por eso mismo, para que no te pierdas ninguna increíble oferta, te hemos seleccionado esos relojes que ahora mismo pueden ser tuyos. Los mismos que todavía tienen stock y que, ahora mismo, cuentan con una potente rebaja

Y es que estrenar relojes de las mejores marcas (o, como mínimo, de las más buscadas) a un precio sensacionalmente barato... nunca había sido tan sencillo. Desde ESNCIAL, recopilamos a continuación las mejores:

Armani rebaja por sorpresa a 93 euros uno de sus relojes más icónicos

Con un estilo de lo más refinado y distintivo, este reloj de Armani Exchange en tonos dorados marca auténtica tendencia (casi tanto como las zapatillas Munich). Más si tenemos en cuenta que , ahora mismo, puede ser tuyo por menos de 90 euros.

Ahora bien, ¿qué tiene este reloj de Armani para ser señalado como uno de los grandes favoritos? Pues bien: con una caja de 46 mm, este reloj de Armani cuenta con un diseño robusto y elegante.

El cristal mineral no solo te permite ver la hora claramente, sino que además evita que la esfera se dañe, desgaste o tenga algún arañazo. Además, con este modelo ya no tendrás excusa para llegar tarde; gracias al movimiento de cuazo automático de sus tres manecillas -sumado al indicador para la fecha-, podrás leer la hora con máxima precisión.

De 180 a 120 euros: el reloj más clásico y versátil de Tommy Hilfiger que nunca falla

"Es el gran clásico". "El reloj analógico por excelencia". "La opción que nunca falla", son algunos de los comentarios más repetidos de las 11.000 valoraciones sobresalientes que han dejado los usuarios. Y no les falta razón.

Si quieres aprovecharesta ocasión para hacerte con las mejores opciones de regalo... este reloj de Tommy Hilfiger lo es. Un acierto indiscutible.. como bien matizan sus más de 100 unidades vendidas en las últimas horas.

El porqué recae en que más allá de contar con un diseño de lo más versátil, este reloj de cuarzo multunfuncional -disponible en otras tonalidades- presenta tres subesferas que ayudan a gestionar por completo el tiempo, es superligero y, sinceramente, no hay ocasión donde no combine o case a la perfección con el look elegido.

Por último, destacar que incluye una caja robusta y elegante que te permitirá guardarlo con suma comodidad.

Samsung Galaxy Watch 8: el dúo perfecto entre elegancia y modernez rebajado más de 200 euros

El Samsung Galaxy Watch 8 ofrece una amplia gama de características diseñadas para mejorar tu bienestar diario.

Con la función Energy Score, puedes monitorizar tu sueño, frecuencia cardíaca y actividades, permitiéndote planificar tu rutina de manera más efectiva. La opción de Sleep Tracking proporciona una puntuación del sueño y consejos personalizados para optimizar tus patrones nocturnos.

De 270 a 128 euros: el reloj mecánico Fossil perfecto para los amantes de lo vintage

Si más allá de devolver a tu zapatero las zapatillas retro que nunca pasarán de moda vuelven a tener stock y están rebajadas o apostar por el modelo retro de Puma ultrarebajado debido a esta fiebre por lo vintage... siempre puedes optar por este reloj de la firma Fossil que se aleja de las modernas y versátiles correas de plástico para apostar por la clásica y atemporal correa de cuero marrón.

Además, destacar que este reloj Fossil cuenta con una resistencia al agua de hasta 50 metros, lo que te permite llevar al nadar en aguas poco profundas.

Otra opción de Garmin: Garmin Venu 2, con un 40 % de descuento

El dispositivo que analizas ofrece más de 25 aplicaciones deportivas, tanto para actividades al aire libre como en interiores, incluyendo opciones como correr, nadar y practicar yoga.

Sus funciones de seguimiento diario te permiten conocer mejor tu cuerpo, midiendo aspectos como la calidad del sueño y el estrés. Además, puedes calcular tu edad fisiológica basándote en datos como la frecuencia cardíaca y la actividad física.

De 250 a 188 euros: el reloj Timex de correa de piel

Esta esfera analógica negra, con índices arábigos completos, este reloj con movimiento de cuarzo es una combinación perfecta entre lo sobrio y lo elegante. Un reloj que, ahora, luce rebajado y resulta de lo más versátil de llevar. Cuenta con una correa de piel.

Rebajado a 81 euros: el reloj Lacoste con más de 4.000 valoraciones sobresalientes

Con una esfera negra semibrillante con el logo distintivo de LACOSTE a las 3, una correa de silicona negra con diseño petit piqué 5 ATM de resistencia al agua -se puede utilizar en la ducha o para nadar-, encontramos este modelo analógico de reloj Lacoste que nos invita a recuperar el modelo análogico como el gran favorito.

Con un 45 % de descuento: El Polar Ignite 2, una opción versátil que se adapta a cualquier plan

El Polar Ignite 2 es un reloj deportivo que combina elegancia y funcionalidad. Su diseño delgado lo hace adecuado tanto para el uso diario como para actividades deportivas.

Ofrece características como controles de música, previsiones meteorológicas y notificaciones inteligentes, manteniéndote conectado. Además, actúa como entrenador personal, proporcionando instrucciones de entrenamiento personalizadas, análisis del sueño y seguimiento de la recuperación.

Por 89 (antes 170 euros) el reloj de Michael Kors para mujer

Por último, entre otras opciones destacadas... no hemos podido dejar pasar este modelo de Michael Kors de cuarzo de tres agujas con correa de piel.

Una opción todoterreno que no pararás de combinar con acierto con todos tus looks.