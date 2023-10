Así es el Redmi 12C: cámara con IA, gran autonomía y por menos de 113 euros

La capacidad de almacenamiento de Redmi 12C se puede aumentar hasta los 512 MB.

Es inevitable que los móviles no duren todo lo que nos gustaría. Accidentes, como una caída desafortunada, o que la batería haya llegado al final de su vida útil, son las razones más comunes por las que solemos renovar nuestro smartphone.

Sin embargo, no es fácil decantarse por uno nuevo, con buenas prestaciones, y menos cuando se trata de desembolsar cientos de euros.

Para que esta decisión sea fácil, rápida y con garantías, el smartphone Xiaomi Redmi 12C presenta unas características interesantes y por un precio muy asequible: menos de 113 euros.

No es de extrañar, por lo tanto, que se trate de una de las opciones favoritas de más de 1.500 usuarios. Teniendo en cuenta, sobre todo, que es un móvil prácticamente nuevo, lanzado por la compañía tecnológica a principios de año.

Ahora bien, ¿qué prestaciones esconde detrás de su económico precio? ¿Es este el móvil que necesitas?

Hasta 13 horas de juego interrumpido

Empecemos por su punto fuerte y, a su vez, flojo. La internacional china ha decidido apostarlo todo, en primer lugar, por la batería, en su duración.

Con 5000 mAh, el Redmi 12C presenta hasta 13 horas seguidas de juego interrumpido o de 34 h de llamadas. En otras palabras, puede aguantar todo el día con una sola carga.

Sin embargo, una de los detalles que más critican los usuarios es que, después de tener una enorme batería, su carga rápida está limitada a los 10 W por llevar un puerto Micro USB. Esto es, un cargador un tanto anticuado.

Aun así, es una circunstancia fácil de solucionar si se deja cargando por la noche y, a la mañana siguiente, ya lo tendremos listo para que nos dure todo el día.

En cuanto a su procesador, tiene integrado el MediaTek Helio G85 de ocho núcleos con una Unidad Central de Procesamiento (CPU) de hasta 2,0 GHz.

A ello le acompaña su gran almacenamiento. A pesar de que presente 4 GB de RAM, se complementan con un almacenamiento de 32, 64 o 128 GB y es ampliable hasta 1 TB.

Cámara de 50 MP con IA

Su segundo punto fuerte (si nos basamos en el precio) es la cámara: dual de 50 MP con Inteligencia Artificial.

La cámara principal de 50 MP incorpora un sensor más grande, con tecnología de agrupamiento de píxeles 4 en 1 para mejorar la sensibilidad a la luz, lo que produce una mejor calidad de imagen que nunca incluso en entornos retroiluminados y con poca luz.

Gracias a estos megapíxeles, a la IA y a sus diferentes modos (nocturno, retrato, HDR), podremos obtener imágenes nítidas y bien iluminadas. Ya sea por la noche, con nubes o en un día muy soleado.

No nos olvidamos de su cámara frontal, con la que hacernos selfies. Ésta presenta 5 MP.

La cámara frontal del Redmi 12C es dual, con 50 MP e Inteligencia Artificial. | Redacción

Pantalla HD+ inmersiva

En lo que respecta a su pantalla, es HD+, de 6,71" e inmersiva.

De hecho, nos encontraremos con una pantalla LCD con una resolución de 1.280 x 720 con el modo lectura. Con él, podremos reducir significativamente la luz azul, lo que protege los ojos y hace la lectura más cómoda durante más tiempo.

Por su parte, el Redmi 12C presenta un diseño texturizado con un mejor agarre antideslizante. Mientras que, la carcasa de una sola pieza con parte trasera curva, hace que resulte más cómodo de sujetar.

Asimismo, tiene un conector para auriculares de 3,5 mm y, tanto en su parte trasera como delantera, un sensor de huellas digitales.

Disponible en varios colores para adaptarse a cualquier estilo.

El Xiaomi Redmi 12C tiene una pantalla HD+, de 6,71" e inmersiva. | Redacción

¿Qué dicen los usuarios?

Con una puntuación de 4,3 sobre 5, los que ya lo han probado destacan de este smartphone su "buena calidad precio".

"Si no eres muy exigente en prestaciones, el móvil es perfecto. Buena pantalla, buena capacidad de almacenamiento, es rápido al navegar por internet, hace fotos y videos bastante aceptables, en general muy bien para el precio que tiene. Las únicas pegas es que no tiene el cargador tipo USB-C, siendo un móvil de 2023 y no tiene el sistema para el pago por proximidad NFC, en mi caso prefiero la tarjeta de crédito y no es un problema y lo del USB-C tampoco es problema grave", explica Ramón.

Al igual que él, otros usuarios han opinado que se trata de un buen regalo para los pequeños, como un primer móvil.

"Gran móvil en relación calidad precio. Regalo para mi pequeña. Contentísimos. Para un primer móvil cumple más que de sobra con lo que se necesita. 10 de 10 en esta compra", comenta Alfonso.