Estos ordenadores portátiles rebajados lo confirman: son la mejor inversión de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026

La revolución digital ha provocado, para bien o para mal, que prácticamente nadie pueda vivir ni trabajar sin hacer uso de la informática. Los ordenadores y la tecnología en general son fundamentales en el día a día de todos. Pero los altos precios impiden que podamos renovar nuestros equipos cada poco tiempo.

Sin embargo, hay momentos en los que todo es mucho más fácil. Momentos como el que tenemos justo ahora mismo. Y es que las Ofertas de Primavera de Amazon 2026 ya han dado comienzo y llegan con brutales descuentos en los ordenadores portátiles (y accesorios).

Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los ordenadores portátiles que más se están buscando

Son muchísimas las opciones que una plataforma gigantesca como Amazon ofrece y, como te decíamos, hemos hecho el trabajo por ti. Desde ESNCIAL te dejamos aquí las mejores opciones y una breve descripción de cada uno de ellos para que sepas qué es lo mejor que tiene (vas a quererlos todos). ¡Date prisa antes de que se acaben!

Ordenador Portátil 15.6" de Lenovo IdeaPad Slim 3

Si no paras quieto y acostumbras a llevar contigo siempre tu ordenador, este modelo que destaca por lo ligero y fino que resulta puede ser lo que andabas buscando. Unas características a las que le suma que tiene una estructura robusta, capaz de resistir alguna caída o golpe.

En cuanto a su rendimiento y procesador, está pensado para trabajar de manera smart en múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin que esté se sobrecaliente. Además, la pantalla cuenta con la certificación TÜV Low Blue Light, por lo que si necesitas trabajar durante algunas horas, no se te cansará la vista tan fácilmente.

ASUS TUF Gaming A16

Ahora bien, si más que un portátil para el trabajo o los estudios, estás buscando uno con la potencia de un gaming... no dejes pasar la oportunidad de hacerte con este modelo de Asus.

Ofrece una experiencia fluida combinada con una potencia de lo más potente, que te permitirá jugar durante horas, todo ello sin que se sobrecaliente el equipo.

El ASUS ZenBook, perfecto si buscas una opción ligera, sofisticada y con un buen rendimiento

Si por algo se caracteriza este portátil es, precisamente, por el rendimiento que posee. Más allá de que puedes utilizar múltiples aplicaciones y tener abiertas muchas ventanas sin que su procesamiento cambie de ritmo, lo que hace aún más especial a este ordenador es su potencia que te permitirá trabajar de manera eficiente. Además, cuenta con procesador que cuenta con IA, y sus sistema de refrigeración (ultrasilencios) potencian aún más esas cualidades que lo señalan como una buena inversión. Más ahora que está rebajado.

En cuanto a su diseño, no resulta extraño que haya sido señalado como uno de los modelos más bonitos entre los usuarios. El porqué recae en que cuenta con un chasis confeccionado en una especie de cerámica de alta tecnología, que favorece que sea ligero, pero duro. Es decir, está pensado para resistir al paso del tiempo... lo que todos buscamos cuando hacemos esa inversión.

El portátil de Dell Inspiron de 14 pulgadas con una rebaja de casi 250 euros

Con un potente rendimiento, unos gráficos optimizados que mejoran la calidad e la patalla y el sistema operativo de Windows 11 respaldándolo. Este modelo de la firma Dell se posiciona como una perfecta opción para aquellos que buscan renovar su portátil, pero no invertir mucho dinero. Y es que si bien no incluye los últimos lanzamientos en tecnología como es un buscador o aplicaciones con IA, si reúne los requisitos claves: una buena potencia, rendimiento y una duración alta de la batería.

ThinkBook 16 Gen 7

Con el sistema operativo de Windows 11 Pro, este ordenador destaca en el ámbito estético por su diseño limpio y la elegancia de sus colores. Asimismo, en cuanto a rendimiento, no podemos objetar nada; es una herramienta fiable tanto para trabajar com para estudiar. Asimismo, cuenta con un redimiento solido y una gran eficiencia.

MacBook Air de Apple

Al igual que el anterior modelo, este MacBook Air de Apple destaca por ser uno de los modelos más finos y ligeros de Apple hasta la fecha. No ocupa más de un centímetro de grosor y su peso es muy ligero, favoreciendo que lo lleves a todas partes.

Aunque sin duda, lo que destaca de este modelo es su increíble rapidez, y tiene una potencia que te permitirá realizar tus tareas pendientes en minutos. ¿Lo mejor? Su autonomía; su bateria cuenta con 18 horas de autonomía sin necesidad de carga. Con él, no tendrás que preocuparte si te has olvidado el cargador.

