Rebaja histórica en DAZN: vive la Fórmula 1 y Moto GP como si estuvieras en el asfalto por solo 9,99 euros al mes

Los motores rugen de nuevo y los pilotos, tras un parón inesperado marcado por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudí, ya tienen el mono puesto. Después de semanas de espera, la acción vuelve por todo lo alto este domingo 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, una cita que promete devolver esa dosis de adrenalina que solo se siente curva a curva.

Porque sí, la espera se ha hecho larga, pero el calendario no da tregua: justo después llegará el GP de Francia (del 8 al 10 de mayo) en la MotoGP, así que los fans del motor tienen por delante un auténtico maratón de emociones.

Y ojo, porque no solo vuelve la competición. También lo hace una de esas ofertas que no pasan desapercibidas: DAZN ha lanzado una rebaja potente en su Plan Motor, con acceso a toda la Fórmula 1 y MotoGP (¡y más!) desde solo 9,99 euros al mes, una oportunidad perfecta para no perderse ni un segundo de acción. Como lees, la plataforma global de streaming de deportes deja su plan mensual con una rebaja superior al 50 %. Todo ello, para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que ocurre sobre el asfalto… y fuera de él. Eso sí, si quieres disfrutar por completo de la oferta... déjanos avisarte que solo tienes hasta el 10 de mayo para ello. Tras esa fecha, su precio habitual que ronda los 20 euros al mes.

El Plan Motor incluye todos los Mundiales de Fórmula 1, MotoGP.... ¡en oferta!

El Plan Motor incluye todos los Mundiales de Fórmula 1, Moto GP.... ¡y mucho más! / DAZN

Es precisamente esta promoción, sumada al parón en la competición, la que ha disparado el interés por DAZN en las últimas semanas. Y no es para menos: no todos los días aparece una oferta tan atractiva que te permite volver a engancharte al mejor motor, justo a tiempo para el regreso de la Fórmula 1, MotoGP y otras grandes competiciones.

Además, lo hace con un precio difícil de ignorar. Si te suscribes antes del 10 de mayo, podrás acceder al paquete completo por solo 9,99 euros al mes, una rebaja significativa respecto a su tarifa habitual que convierte esta oportunidad en una de las más interesantes del momento.

DAZN te permite disfrutar de todo el motor (¡y más!) casi a pie de asfalto

Rebaja histórica en DAZN: vive la Fórmula 1 y Moto GP como si estuvieras en el asfalto por solo 9,99 euros al mes / Cortesía DAZN

Más allá de disfrutar del Gran Premio y de ese momento en el que se apagan los semáforos, hay mucho más en juego. No se trata solo de ver quién cruza primero la bandera de cuadros, sino de vivir cada batalla: desde la presión por el liderato hasta la lucha de pilotos como Sainz o Alonso por rascar puntos en cada curva.

Porque la emoción no termina en pista. Con DAZN, el espectáculo va un paso más allá. La plataforma no solo te acerca la carrera en directo, sino que te mete de lleno en todo lo que no se ve a simple vista: estrategias, decisiones clave en boxes y análisis al detalle de cada movimiento.

Así, más allá del propio Gran Premio, puedes convertirte en un auténtico experto del motor. Con el Plan Motor (o incluso con una suscripción más completa que incluya todas las competiciones) tendrás acceso a contenidos exclusivos, previos y posteriores, con la visión de especialistas que desmenuzan cada carrera como si estuvieras dentro del propio equipo.