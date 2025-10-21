Real Madrid y Barcelona: disfruta los partidos más épicos de la Champions League por solo 9,99 €

La Champions es el torneo de fútbol por excelencia. El referente. Y es que esta competición es en la que se encuentran y baten los mejores equipos bajo el objetivo de alzarse con ese título y esa codiciada copa bajo su palmarés. Y, entre ellos, como no podía ser de otra manera: encontramos al Real Madrid y al Barcelona.

En el caso del primero, tiene por delante uno de los enfrentamientos más esperados de este otoño en la Champions. Exactamente: el duelo entre el Real Madrid y la Juventus, un partido que promete ser electrizante y competido de principio a fin entre dos clásicos del fútbol europeo. El mismo que podrás disfrutar, minuto a minuto, en Movistar Plus + por solo 9,99 euros. Y no es el único.

Y es que este encuentro que no para de protagonizar portadas y conversaciones, y que podría terminar con el Real Madrid en lo alto de la tabla, no es el único partido de Champions League que podrás disfrutar por solo 9,99 euros al mes. Al fin y al cabo, pagando lo mínimo, podrás disfrutar del mejor partido de la máxima competición europea de cada jornada.

Efectivamente, podrás disfrutar del Real Madrid -Juventus este miércoles, pero también del esperado Liverpool-Real Madrid y, sí, del Chelsea-Barcelona en la jornada 5 de la Champions League. Y de más, mucho más. Porque sí, más allá de disfrutar de estos partidos… podrás ver otras competiciones como, por ejemplo, la Liga o la Conference League y otras competiciones deportivas, documentales, películas series… todo por el mismo precio.

Real Madrid Vs. Juventus

El último enfrentamiento que tuvo lugar entre ambos equipos fue en el Mundial de Clubes donde los de Xabi Alonso se alzaron con la victoria del partido, en los octavos de final del torneo en el pasado mes de junio.

Y ahora, este miércoles, harán frente al partido que se enmarca en la máxima competición europea por todo lo alto.

Liverpool Vs. Real Madrid

El 4 de noviembre, el conjunto blanco se mide al Liverpool en Anfield, uno de los escenarios más icónicos del planeta fútbol.

Mientras, el Liverpool tratará de aprovechar, además de la calidad de un bloque que ha hecho de la intensidad su mayor ventaja, el factor cancha de un escenario que es tan emblemático como intimidante.

Asimismo, el 25 de noviembre, podrás disfrutar de la quinta jornada con el enfrentamiento entre el Chelsea y el F.C. Barcelona que tendrá lugar en estadio de Stamford Bridge.

¿Qué contenido adicional emite Movistar Plus+ en las jornadas de Champions?

Además de los partidos más esperados de la Champions League, tu suscripción a Movistar Plus+ te abrirá las puertas a un universo de contenido deportivo y de entretenimiento.

Y si te gustan los resúmenes y análisis postpartido, no te pierdas Noche de Champions, el programa que emite Movistar Plus+ a partir de las 23:00 horas. En él, podrás revivir los goles y jugadas más destacadas, acompañados de los testimonios de los protagonistas y el análisis de periodistas deportivos y exfutbolistas.

Sin horarios o peleas por el mando: la suscripción permitirá ver lo que quieras cuando quieras

Y para todos aquellos fans de la Liga Hypermotion, podrás disfrutar de auténticos partidazos previstos a ser emitidos en Movistar Plus +.

Sea cual sea la suscripción que elijas, tendrás disponible hasta dos reproducciones simultáneas, lo que significa que cada uno pude ver desde un dispositivo el partido que más le interese.

Podrás ver lo que quieras entre sus más de ochenta canales y cuando quieras. Ya sea desde el principio o si lo pillas empezado. La plataforma además de permitir que dejes programada la grabación, también puedes retroceder en las retransmisiones en directo. Tan solo tendrás que preocuparte por elegir lo que más te apetezca ese día.

No tienes excusas, si te estabas planteando esperar a septiembre para darte de alta, ahora más que nunca la jugada te saldrá redonda.