Accede a todo Movistar Plus+ por menos de 4 €/mes con esta oferta exclusiva por tiempo limitado

Sí, has leído bien. Por menos de lo que cuesta un café, puedes acceder a todo lo que ofrece Movistar Plus+: LaLiga EA Sports, documentales deportivos exclusivos, las series más top y toda la emoción de los grandes eventos en directo como es el duelo de Alcaraz y Djokovic. Pero aquí está el truco: esta oportunidad es solo para quienes tengan activo el bono cultural joven.

¿Tienes el bono? ¿O lo tiene alguno de tus hijos? Perfecto, porque eso es todo lo que necesitas para desbloquear esta promoción irrepetible. Imagina pagar solo 39€ al año, aprovechando los 100€ que el bono destina al consumo digital. Eso es pagar cuatro meses normales y disfrutar ¡ocho meses totalmente gratis!

No dejes que te lo cuenten. Si tu cumpleaños está cerca o quieres darte un regalo antes de volver a la rutina, esta es tu señal para lanzarte a una maratón de series, partidos y documentales como nunca antes.

Esta oferta es exclusiva de Movistar Plus+ y no estará aquí para siempre. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad? Activa tu bono cultural joven y disfruta el mejor entretenimiento por menos de 4€ al mes. ¡Hazlo ya!

¿Qué incluye la promoción de Bono Cultural de Movistar Plus+?

Un estreno de cine al día: tienen la mayor oferta de cine comercial, de prestigio y español.

tienen la mayor oferta de cine comercial, de prestigio y español. Series originales de la plataforma y las mejores internacionales.

de la plataforma y El mejor partido de la jornada de LaLiga EA Sports , de la Champions y de la Premier League, y la Liga Hypermotion al completo.

, de la Champions y de la Premier League, y la Liga Hypermotion al completo. Los mejores partidos de cada jornada de los Grand Slams de tenis y los 12 torneos de Masters 1000, junto con los mejores partidos de la Euroliga de baloncesto, rugby, golf, pádel y NFL.

Una oferta más que considerable para destinar tan solo 39 euros de los 100 con los que cuenta el Bono Cultural Joven para el consumo digital o en línea. El proceso es muy sencillo, tan solo tienes que hacer click en el botón de "suscríbete aquí" que te dejamos antes y seguir paso a paso el procedimiento de suscripción. Te aseguramos que no te llevará más de cinco minutos.

Disfruta de todo el contenido exclusivo y de dos reproducciones simultáneas

Ahora bien, sabemos que muchos no podrán disfrutarla... Si eres uno de ellos, siempre puedes probar la oferta de 9,99 euros por tres meses o saltar a la anual con dos meses gratuitos antes de que quiten la oferta.

Independientemente de la tarifa que escojas, sin compromiso de permanencia y seas del operador que seas, Movistar Plus+ es para ti.

En sus ochenta canales divididos en diez géneros, encontrarás los estrenos de películas más esperados, las series más aclamadas y originales o los documentales más interesantes. La plataforma con más variedad de contenido, para todos los gustos y edades.

Esta suscripción tiene la gran ventaja de que permite hasta dos reproducciones simultáneas. Es decir, que cada uno podrá disfrutar de su contenido favorito desde diferentes dispositivos, sin necesidad de ponerse de acuerdo para qué ver y con la misma calidad en todo momento. ¡Se acabaron las peleas por el mando!

¿Prefieres un plan anual? Esta es tu oferta

Si prefieres olvidarte de los pagos mensuales, Movistar Plus+ ofrece una suscripción anual por solo 99,99 €. Es decir, pagarás 10 meses y disfrutarás de 12, ideal para seguir conectado a estrenos de series como la cuarta temporada de 'La caza', y documentales exclusivos durante todo el año.