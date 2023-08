Convierte cualquier lugar en un cine de verano con estos productos

Un cine casero no está sujeto a colas, horarios, desplazamientos y ni a altos precios.

Una de las actividades más populares durante el verano, más allá de los chapuzones, es el cine de verano.

Una sala con aire acondicionado, con unas buenas palomitas, en días especialmente calurosos, hacen del cine tradicional una opción deseable.

Sin embargo, el cine 'a la fresca' logra triunfar por encima de estas cualidades. Y más si se trata de un cine casero.

No requiere de desplazamiento, ni de depender horarios y, sobre todo, no es necesario pagar un alto coste cada vez que se quiera disfrutar de una película.

Aunque las terrazas pueden ser el mejor lugar para disfrutar de este cine de verano, al mismo tiempo que se disfruta del cielo y de una agradable temperatura, cualquier lugar puede convertirse en un cine con estos productos.

Ya sea en el salón, en una habitación o donde quiera que vayamos en vacaciones.

Y ya no sólo para ver películas. También podemos utilizar esta lista para disfrutar al máximo de nuestras series favoritas, de un partido de fútbol o, incluso, de una partida en la PS5.

Mini proyector portátil, en oferta

Sin proyector, no hay película. Por lo tanto, empezamos con lo más esencial.

Para cumplir con esta misión, el proyector portátil mini de Yoton es uno de los más indicados.

Es más, ahora tiene un 23% de descuento y una oferta con la que nos podemos llevar un trípode gratis para adaptarlo a la altura deseada.

En el caso de no poder obtener un trípode porque esta oferta ha caducado, siempre podemos ponerlo encima de cualquier estantería o mesa.

En cuanto a su calidad de imagen, tiene una resolución original de 1280*720 y una entrada de alta definición 1080P. Así, este mini proyector ofrece imágenes nítidas y brillantes.

Además, el alto brillo de 120 ANSI lúmenes y la relación de contraste de 5000:1 brindan una experiencia de visualización envolvente y realista.

En relación con su tamaño, es perfecto para almacenarlo en cualquier lugar, así como para transportarlo (13.6 x 11 x 5.8 cm, y 420 gramos).



| Redacción

Además, la función de corrección trapezoidal de ±15° y la rueda de enfoque ayudan a obtener fácilmente imágenes claras.

El Yoton también está equipado con una interfaz HDMI/USB/audio/AV. Esto da la posibilidad de conectar fácilmente un ordenador, Tablet, smartphone, TV Box, Fire Stick, PS5, Xbox, memoria USB, DVD y más.

Eso sí, como inconveniente se debe destacar que, para conectarlo a un móvil, se debe hacer a través de un dongle HDMI inalámbrico que no viene.

Se recomienda, por otro lado, ponerlo a una distancia de entre uno y cuatro metros y disfrutar, así, de una proyección máxima de 120 pulgadas.

Con relación al ruido que emite, es muy bajo (<30dB), lo que garantiza una proyección sin distracciones.

Pantalla para proyectar una imagen 'de cine'

Aunque se pueda proyectar en cualquier superficie, una pantalla portátil puede ser la mejor solución en el caso de que la superficie que tengamos sea rugosa o tenga manchas. O, también, en el caso de estar en algún lugar donde la pared no sea lo suficientemente grande o, directamente, no exista.

Esta pantalla de Osoeri tiene 120 pulgadas 16: 9 HD y es un 200% más gruesa que otras. Con estas características ofrece una absorción de luz más fuerte, proporcionando imágenes llenas de color y en 4K HD de alta resolución.

A ello contribuye su área de visualización de 266 x 149 cm y su ángulo de visión amplio de 160°.

En cuanto a su material, está hecho de fibra de poliéster suave al tacto y que garantiza que no se arrugue después de doblar o comprimir la superficie.

La pantalla de proyección Osoeri está equipada con cuerdas de 2 x 10 metros, suficientemente largas como para tener que preocuparse por la distancia de los soportes donde poder colgarla.

Asimismo, viene con 16 ganchos, 16 cintas de doble cara, 2 cuerdas y una bolsa de embalaje.

¡Advertencia! Sólo se puede lavar a mano y se debe secar lo antes posible para no dañarla.

En el caso de preferir una pantalla con soporte, también hay una infinidad de opciones. Eso sí, suelen tener un precio más elevado.

Altavoz Rienok, para 30 horas de funcionamiento

Claro está que podríamos escuchar toda la película desde el propio móvil, pero no es lo mismo.

Para una mejor experiencia, un altavoz inalámbrico como el de Rienok es la mejor opción.

Este, en concreto, está equipado con dos radiadores de bajos y una alta potencia de 30 W, con lo que brinda un sonido Hi-Fi potente y rico.

Además, da la opción de cambiar libremente entre la calidad de sonido normal y los super bass presionando el botón "Bass".

Tiene, también, un alto grado de impermeabilidad (IPX7), puede evitar las salpicaduras, la lluvia y el spray suave, por lo que, más allá de un cine casero, también se puede disfrutar de este altavoz en la ducha, la piscina o la playa.

El Rienok ofrece una conexión más rápida y estable gracias al Bluetooth 5.3.

En cuanto a compatibilidad, además de conectarse con otros dispositivos Bluetooth, se armoniza con la tarjeta TF/AUX, que permite la conexión a dispositivos sin Bluetooth, como ordenadores y televisores.

En este caso, no es compatible con dispositivos Echo, Alexa.

Este altavoz permite emparejarse con otro igual que él, con el objetivo de ofrecer un verdadero sistema estéreo inalámbrico. Además, sus luces RGB pueden sincronizarse con la música, lo que hará que cambien en base a la melodía.

En relación con su durabilidad, tiene una batería de 3600 mAh, lo que soporta hasta 30 horas de reproducción (a volumen medio). Un detalle muy importante a la hora de querer ver una película sin interrupciones.

Puff Happers, el más vendido

Pasamos a los textiles, porque estar cómodo también es un detalle muy importante para disfrutar del cine.

En este caso, dejamos a un lado las sillas de jardín que, aunque pueden ser útiles en el caso de tener ya unas, podemos quedarnos 'cuadrados' sentados en ellas durante mucho tiempo.

Este puff de 100x120 cm y fabricado en España, en cambio, puede proporcionar descanso y relajación en cualquier postura.

Es amoldable, ligero y resistente. Asimismo, su relleno está compuesto por perlas de poliestireno ignífugas y cuenta con un asa reflectante para transportarlo.

Respecto a su material, está confeccionado en polipiel de alta calidad, con soporte Nonwoven especial anti-desgarros para una máxima resistencia a nuestros Puffs. Esto protege al relleno, además de su doble costura y doble cremallera interior.

El Puff Pera Happers con relleno está disponible en 25 colores y 2 tamaños.

Como pega, el fabricante no envía el tamaño XXL a Islas Baleares.

Pero si lo que queremos es tener simplemente una funda que podamos rellenar de lo que queramos y que sea una opción más económica, Amazon ofrece otros productos. Más cómodos, además, a la hora de almacenarlos o transportarlos.

Manta que enfría y protege

Es verano, pero ello no implica que no podamos taparnos para sentirnos más cómodos y al mismo tiempo más frescos. Este es el principal objetivo de esta manta

Destaca por su fibra fría japonesa, compuesta de nailon de mica por ambos lados. Este material proporciona un contacto de enfriamiento incomparable, incluso en las calurosas noches de verano.

Para los que tienden a sudar mucho por la noche o sufren sofocos, esta manta puede ser la mejor opción de ropa de cama.

Además de refrescar, es cómoda para pieles sensibles, niños y mascotas.

En cuanto a su composición, tiene un valor de sensación de frescura (Q-max) superior a 0.441.

Para brindar una mejor experiencia de descanso, es ligera y transpirable. Esto se traduce en una manta que no agobia ni se adhiere a la piel, lo que hará que la piel no se sienta pegajosa ni sudorosa al despertar.

Este textil disipa, así, el calor corporal y reduce la temperatura interna en aproximadamente 2℃.

Esta manta que enfría es apta para lavarla a mano y en la lavadora, pero no es apta para meterla en la secadora.

Eso sí, en el caso de limpiarla en la lavadora, se recomienda usar una bolsa de lavandería para evitar enganches y raspaduras. Por otro lado, para secarla, se aconseja colgarla a la sombra y evitar el secado por tambor.

Más allá de la manta, el vendedor ofrece una bolsa para llevar, ideal para transportar a donde quiera que vaya, o para almacenarla sin que ocupe espacio.

Palomitas, símbolo del cine

No podían faltar. Las palomitas, ese maíz que 'explota' ante el calor, se han convertido en el elemento principal que se asocia con el cine. Muchos, incluso, aseguran que un cine sin palomitas, no es cine.

Para ello, el favorito de los compradores es palomitero de Taurus.

La ventaja que tiene es que prepara las palomitas con aire caliente y sin usar ningún tipo de aceite, siendo así una opción mucho más saludable. Claro que cualquier otro sabor adicional debemos agregárselo cuando las palomitas estén ya listas.

Para obtener palomitas, basta con valernos de la cuchara medidora que tiene incorporada y que hace de tapa de la máquina. Colocamos en ella los granos de maíz y en un pispás las palomitas están hechas.

Al no estar cocinadas con aceite, la sal que se le agrega posteriormente no se pega igual que si tuviese aceite o mantequilla. Sin embargo, no es un impedimento para obtener unas ricas y saludables palomitas.

Entre sus cualidades, destaca su diseño compacto (24 x 22 x 14 cm) ideal para guardarla en cualquier lugar con poco espacio.

Además, cuenta con una increíble potencia de 1100W con la que hacer palomitas en sólo 3 minutos. Aunque es un poco ruidosa, el breve tiempo que nos toma hacer las palomitas hacen de este detalle algo insignificante.

El palomitero Taurus cuenta con interruptor de apagado y encendido, con un precio inferior a los 30 euros y cuenta con una eficiencia energética A+. Un detalle que nuestros bolsillos agradecerán.

Pack de cubos de palomitas, reutilizables y económicos

Por último, para acomodarnos del todo y disfrutar de nuestro cine casero, nos faltan los cubos de palomitas Com-Four.

Fabricados con plástico de polipropileno -es decir, no tienen BPA-, tienen una dimensión 17.5 x 18 cm y una capacidad de 2,8 litros. Ideal para compartir.

Son livianos y, además, ¡vienen en un pack de cuatro cubos!